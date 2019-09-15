Министр юстиции Франции выступила за предоставление убежища Сноудену

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден на экране монитора во время видеосвязи из России. Парламентские слушания в Совете Европы, Страсбург. Июнь 2015

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Министр юстиции Франции Николь Беллубе предложила предоставить убежище бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену.

Накануне Сноуден рассказал в интервью радиостанции France Inter , что еще в 2013 году просил у французских властей убежище. Он также выразил надежду, что президент Эмманнуэль Макрон сможет его предоставить.

В ходе раунда блиц-вопросов передачи "Le Grand Jury" ("Большое Жюри") журналист спросил у Беллубе, как она относится к этой идее.

"Я за", — кратко ответила министр во время интервью, которое проводила радиостанция RTL совместно с телеканалом LCI и газетой Figaro

По ее словам, Парижу нужно следовать французским принципам по вопросам иммиграции.

"Мы должны в обязательном порядке принимать просителей убежища", — отметила Беллубе.

Согласно Конституции Франции, напомнила министр, "любой человек, подвергающийся преследованию за свои действия по защите свободы, обладает правом на получение убежища на территории республики".

История Сноудена

В 2013 году Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian секретные документы о программах слежки американских и британских спецслужб в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. Через год Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволил ему путешествовать не только по России, но и за пределами страны.