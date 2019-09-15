Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-15T18:47Z
https://ria.ru/20190915/1558708826.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/131014/10/1310141000_0:104:2000:1229_1036x0_80_0_0_e6271f094aa65eccbdcb4b1d5a69e658.jpg
РИА Новости

Министр юстиции Франции выступила за предоставление убежища Сноудену

17:00 15.09.2019 (обновлено: 18:47 15.09.2019)
9278
© AFP 2019 / Frederick FlorinБывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден на экране монитора во время видеосвязи из России. Парламентские слушания в Совете Европы, Страсбург. Июнь 2015
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден на экране монитора во время видеосвязи из России. Парламентские слушания в Совете Европы, Страсбург. Июнь 2015
© AFP 2019 / Frederick Florin
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Министр юстиции Франции Николь Беллубе предложила предоставить убежище бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену.
Накануне Сноуден рассказал в интервью радиостанции France Inter, что еще в 2013 году просил у французских властей убежище. Он также выразил надежду, что президент Эмманнуэль Макрон сможет его предоставить.
В ходе раунда блиц-вопросов передачи "Le Grand Jury" ("Большое Жюри") журналист спросил у Беллубе, как она относится к этой идее.
"Я за", — кратко ответила министр во время интервью, которое проводила радиостанция RTL совместно с телеканалом LCI и газетой Figaro.
Эдвард Сноуден во время выступления по видеосвязи на конференции Американского союза гражданских свобод (ACLU)
14 сентября, 01:00РИА Новости
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
По ее словам, Парижу нужно следовать французским принципам по вопросам иммиграции.
"Мы должны в обязательном порядке принимать просителей убежища", — отметила Беллубе.
Согласно Конституции Франции, напомнила министр, "любой человек, подвергающийся преследованию за свои действия по защите свободы, обладает правом на получение убежища на территории республики".

История Сноудена

В 2013 году Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian секретные документы о программах слежки американских и британских спецслужб в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.
Эдвард Сноуден
Вчера, 09:33РИА Новости
Сноуден рассказал о жизни в Москве
Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. Через год Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволил ему путешествовать не только по России, но и за пределами страны.
Два года назад Сноудену продлили вид на жительство до 2020 года.
487231420
Обсудить 29
Эдвард СноуденФранцияВ мире
Популярные комментарии
Конечно ему предоставят убежище и сразу же отправят домой с конвоем . . .
15 сентября, 17:34
Vladimir Chawla
4130000
И почему его упорно восхваляли - он же не предвидит элементарного исхода, где его инстинкт самосохранения, интуиция, и даже разум?
15 сентября, 17:55
Leonid
1702103
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
Захарова ответила на слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
РИА
Новости
Модель корвета проекта 20386
Разработчик рассказал об уникальности нового российского корвета "Меркурий"
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы
Владимир Жириновский
Жириновский рассказал о "достойном конце Украины"
Лента
новостей
Бассейн
В Москве ребенку засосало руку в бассейне, сообщили СМИ
Газопровод Opal
В России оценили слова о попытках Запада вытеснить Москву с газового рынка
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
В Кремле прокомментировали атаку дронов на саудовские нефтяные объекты
В Хабаровском крае полицейский спас мужчину, на которого напали в ТЦ
Истребитель Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Нови-Сад во время бомбардировки
В России оценили слова посла США о бомбардировках Сербии
Самолет
Пьяная китаянка покусала стюардессу на борту самолета, пишут СМИ
Эдвард Сноуден
Сноуден рассказал о жизни в Москве
Выставка вооружения в Тегеране, Иран
В Иране напомнили США, что две их базы находятся в зоне досягаемости ракет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
05:46На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
05:42В Красноярске завели уголовное дело после убившего 8 человек пожара
05:40Инцидент с Boeing в Краснодаре возник по вине пилотов, сообщает прокуратура
05:28Пожаров в красноярской тайге не осталось
05:24Экологи ВВО собрали более 200 тонн металлолома в Охотском море
05:22В Перу приготовили самый большой в мире салат из артишоков
05:11В Сирии пункт пропуска "Суран" теперь работает в обоих направлениях
05:08Убивший 8 человек пожар в Красноярске начался из-за замыкания проводки
04:52Ким Чен Ын предложил Трампу встретиться в Пхеньяне, пишут СМИ
04:36Кардиолог назвал опасные позы для сна
04:09Глава Nissan Саикава ушел в отставку, его замена будет в октябре
04:07Прокуратура нашла нарушения при вылове китов коренными жителями на Чукотке
03:53Стало известно, какую услугу россияне все чаще ищут на "Авито"
03:44Оперативники пресекли деятельность осужденного, призывавшего к терроризму
03:39Создатели финпирамид все чаще обещают россиянам прибыль с реального бизнеса
03:32NI рассказал о "сумасшедшем плане НАТО" потопить российские подлодки
03:31Эксперт рассказал, сколько времени россиянки проводят в декретном отпуске
03:31Оплата товаров по QR-коду в интернете стала доступна для россиян
03:27"Росатом" предложит комплекс мер по развитию водородной энергетики в России
Лента новостейМолния