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РИА Новости

Рябков проведет переговоры с и.о. помощника госсекретаря США

16:36 15.09.2019 (обновлено: 16:47 15.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. МИД России подтвердил, что Москву 17-18 сентября посетит и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.
"Подтверждаем",- сказали РИА Новости в МИД РФ, отвечая на вопрос о визите. Там добавили, что состоятся переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
11 сентября, 21:14РИА Новости
Рябков встретился с и.о. гендиректора МАГАТЭ
Ранее Госдеп сообщил, что и.о. помощника госсекретаря посетит российскую столицу 17-18 сентября и обсудит двусторонние отношения.
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Филип РикерМИД РФСергей РябковРоссияСШАВ мире
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