Рябков проведет переговоры с и.о. помощника госсекретаря США

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. МИД России подтвердил, что Москву 17-18 сентября посетит и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

"Подтверждаем",- сказали РИА Новости в МИД РФ, отвечая на вопрос о визите. Там добавили, что состоятся переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.