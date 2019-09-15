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РИА Новости

В ЕС отметили риск для безопасности в регионе из-за атак на саудовские НПЗ

16:35 15.09.2019
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© REUTERS / StringerДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS / Stringer
БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии создают угрозу региональной безопасности, подрывают работу по налаживанию диалога, заявили в европейской внешнеполитической службе.
"Атака беспилотников на два нефтяных объекта в Саудовской Аравии представляет реальную угрозу региональной безопасности. В то время, когда напряженность в регионе растет, это нападение подрывает текущую работу по деэскалации и диалогу",- говорится в распространенном в воскресенье заявлении.
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ЕС призвал при этом "ясно установить факты и определить ответственность" за это нападение.
"Евросоюз повторяет свой призыв к максимальной сдержанности и деэскалации",- говорится в заявлении.
Пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке Саудовской Аравии и НПЗ Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов. При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств того, что атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран.
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Майк ПомпеоSaudi AramcoЕвросоюзСаудовская АравияИранСШАВ мире
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