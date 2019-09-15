В ЕС отметили риск для безопасности в регионе из-за атак на саудовские НПЗ

"Атака беспилотников на два нефтяных объекта в Саудовской Аравии представляет реальную угрозу региональной безопасности. В то время, когда напряженность в регионе растет, это нападение подрывает текущую работу по деэскалации и диалогу",- говорится в распространенном в воскресенье заявлении.

Пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке Саудовской Аравии и НПЗ Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов. При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств того, что атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран.