В Японии выступление с терменвоксом попало в Книгу рекордов Гиннесса

Выступление 289 человек в Японии с инструментом в виде матрешки вошло в книгу Гиннеса

© Фото : Татьяна Ходова Выступление 289 человек в Японии с инструментом в виде матрешки вошло в книгу Гиннеса

ТОКИО, 15 сен – РИА Новости, Ксения Нака. Выступление 289 человек с инструментом Матрёмин – модифицированным под матрешку терменвоксом – вошло в книгу рекордов Гиннесса. Об этом РИА Новости сообщил Масами Такэути – глава японской школы игры на матреминах – терменвоксах, пропагандист наследия знаменитого российского и советского изобретателя, музыканта и физика Льва Термена.

Инструмент терменвокс, работающий на принципе генератора электроколебаний, позволяет музыканту извлекать звук без прикосновения, за счет одних лишь движений руками в воздухе. Инструмент был создан в 1919 году, исполнение на нем различных музыкальных произведений слушал Ленин. Однако затем терменвокс был забыт и только в 1990-е обрел новое рождение благодаря усилиям Масами Такэути. Он же является автором компактной модификации инструмента, стилизованного под русскую матрешку. "В субботу в концертном зале KIITO в Кобе ансамбль из 289 человек выступил на матреминах и попал в книгу рекордов Гиннесса. Это мероприятие было приурочено к 100-летию со дня изобретения Термена. Приятно отметить, что из России приехали 4 человека, среди них дочь Термена, его внук и правнук", - сообщил Такэути.

© Фото : Татьяна Ходова Выступление 289 человек в Японии с инструментом в виде матрешки вошло в книгу Гиннеса 1 из 4 Выступление 289 человек в Японии с инструментом в виде матрешки вошло в книгу Гиннеса © Фото : Татьяна Ходова © Фото : Татьяна Ходова Выступление 289 человек в Японии с инструментом в виде матрешки вошло в книгу Гиннеса 2 из 4 Выступление 289 человек в Японии с инструментом в виде матрешки вошло в книгу Гиннеса © Фото : Татьяна Ходова © Фото : Татьяна Ходова Выступление 289 человек в Японии с инструментом в виде матрешки вошло в книгу Гиннеса 3 из 4 Выступление 289 человек в Японии с инструментом в виде матрешки вошло в книгу Гиннеса © Фото : Татьяна Ходова © Фото : Татьяна Ходова Выступление 289 человек в Японии с инструментом в виде матрешки вошло в книгу Гиннеса 4 из 4 Выступление 289 человек в Японии с инструментом в виде матрешки вошло в книгу Гиннеса © Фото : Татьяна Ходова 1 из 4 Выступление 289 человек в Японии с инструментом в виде матрешки вошло в книгу Гиннеса © Фото : Татьяна Ходова 2 из 4 Выступление 289 человек в Японии с инструментом в виде матрешки вошло в книгу Гиннеса © Фото : Татьяна Ходова 3 из 4 Выступление 289 человек в Японии с инструментом в виде матрешки вошло в книгу Гиннеса © Фото : Татьяна Ходова 4 из 4 Выступление 289 человек в Японии с инструментом в виде матрешки вошло в книгу Гиннеса © Фото : Татьяна Ходова

Забвение музыкального инструмента Льва Термина в России во многом связано с его непростой судьбой. Он хорошо проявил себя как физик, работая под руководством Абрама Иоффе, а в конце 1920-х годов отправился в Америку, где открыл фирму и студию. Вскоре студия стала популярным местом среди американской музыкальной элиты, а фирма позволила арендовать 6-этажный дом и стать прикрытием для работы советских спецслужб в США. Однако в конце 1930-х годов Лев Термен был вывезен в Советский Союз и оказался в лагере. Под его началом работал Сергей Королев – конструктор - родоначальник освоения космоса СССР.