В Японии выступление с терменвоксом попало в Книгу рекордов Гиннесса

ТОКИО, 15 сен – РИА Новости, Ксения Нака. Выступление 289 человек с инструментом Матрёмин – модифицированным под матрешку терменвоксом – вошло в книгу рекордов Гиннесса. Об этом РИА Новости сообщил Масами Такэути – глава японской школы игры на матреминах – терменвоксах, пропагандист наследия знаменитого российского и советского изобретателя, музыканта и физика Льва Термена.
Инструмент терменвокс, работающий на принципе генератора электроколебаний, позволяет музыканту извлекать звук без прикосновения, за счет одних лишь движений руками в воздухе. Инструмент был создан в 1919 году, исполнение на нем различных музыкальных произведений слушал Ленин. Однако затем терменвокс был забыт и только в 1990-е обрел новое рождение благодаря усилиям Масами Такэути. Он же является автором компактной модификации инструмента, стилизованного под русскую матрешку. "В субботу в концертном зале KIITO в Кобе ансамбль из 289 человек выступил на матреминах и попал в книгу рекордов Гиннесса. Это мероприятие было приурочено к 100-летию со дня изобретения Термена. Приятно отметить, что из России приехали 4 человека, среди них дочь Термена, его внук и правнук", - сообщил Такэути.
© Фото : Татьяна ХодоваВыступление 289 человек в Японии с инструментом в виде матрешки вошло в книгу Гиннеса
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Выступление 289 человек в Японии с инструментом в виде матрешки вошло в книгу Гиннеса
© Фото : Татьяна Ходова
© Фото : Татьяна ХодоваВыступление 289 человек в Японии с инструментом в виде матрешки вошло в книгу Гиннеса
2 из 4
Выступление 289 человек в Японии с инструментом в виде матрешки вошло в книгу Гиннеса
© Фото : Татьяна Ходова
© Фото : Татьяна ХодоваВыступление 289 человек в Японии с инструментом в виде матрешки вошло в книгу Гиннеса
3 из 4
Выступление 289 человек в Японии с инструментом в виде матрешки вошло в книгу Гиннеса
© Фото : Татьяна Ходова
© Фото : Татьяна ХодоваВыступление 289 человек в Японии с инструментом в виде матрешки вошло в книгу Гиннеса
4 из 4
Выступление 289 человек в Японии с инструментом в виде матрешки вошло в книгу Гиннеса
© Фото : Татьяна Ходова
1 из 4
Выступление 289 человек в Японии с инструментом в виде матрешки вошло в книгу Гиннеса
© Фото : Татьяна Ходова
2 из 4
Выступление 289 человек в Японии с инструментом в виде матрешки вошло в книгу Гиннеса
© Фото : Татьяна Ходова
3 из 4
Выступление 289 человек в Японии с инструментом в виде матрешки вошло в книгу Гиннеса
© Фото : Татьяна Ходова
4 из 4
Выступление 289 человек в Японии с инструментом в виде матрешки вошло в книгу Гиннеса
© Фото : Татьяна Ходова
Забвение музыкального инструмента Льва Термина в России во многом связано с его непростой судьбой. Он хорошо проявил себя как физик, работая под руководством Абрама Иоффе, а в конце 1920-х годов отправился в Америку, где открыл фирму и студию. Вскоре студия стала популярным местом среди американской музыкальной элиты, а фирма позволила арендовать 6-этажный дом и стать прикрытием для работы советских спецслужб в США. Однако в конце 1930-х годов Лев Термен был вывезен в Советский Союз и оказался в лагере. Под его началом работал Сергей Королев – конструктор - родоначальник освоения космоса СССР.
Изобретения Льва Термена активно использовали советские спецслужбы. Так, легендарное подслушивающее устройство, которое прикреплялось к стеклу и "считывало" разговор, происходящий в комнате, вовсе не плод кинематографистов, а реальный аппарат, честь изобретения которого также принадлежит Термену. Именно он является автором знаменитого "жучка", работающего без элементов питания на основе электрорезонанса. "Жучок" был встроен в декоративное панно, подаренное тогдашнему послу США в СССР Авереллу Гарриману. Панно провисело в кабинете у посла почти 8 лет, исправно сообщая всю самую свежую информацию советским спецслужбам. "Жучок" был сделан настолько виртуозно, что американские специалисты, безуспешно искавшие источник утечки информации и осматривавшие панно, не могли его найти до 1952 года.