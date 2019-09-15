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РИА Новости

МИД Турции осудил планы Израиля о присоединении Иорданской долины

16:22 15.09.2019
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© РИА Новости / Антон СкрипуновВид на Иорданскую долину с горы Нево, где погребен пророк Моисей
Вид на Иорданскую долину с горы Нево, где погребен пророк Моисей
© РИА Новости / Антон Скрипунов
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об аннексии Иорданской долины "постыдным" и подчеркнул, что оно стало "подлой попыткой" заработать голоса на предстоящих выборах, передает агентство Anadolu.
Ранее Нетаньяху объявил, что израильское правительство распространит суверенитет Израиля на Иорданскую долину. Первые шаги Нетаньяху намерен предпринять сразу после формирования нового кабинета министров после выборов в кнессет 22-го созыва, которые пройдут 17 сентября.
"Постыдное заявление Нетаньяху - это подлая попытка завоевать еще несколько голосов на предстоящих выборах ценой разрушения надежд о (достижении – ред.) прочного мира на Ближнем Востоке", - заявил Чавушоглу на внеочередном заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде
Он добавил, что власти Израиля продолжают агрессивные шаги, во многом схожие с политикой апартеида. При этом Чавушоглу отметил, что если бы исламский мир действовал сообща, то США и Израиль не смогли бы довести ситуацию до нынешнего состояния.
Вид на Иорданскую долину с горы Нево, Иордания
12 сентября, 11:07РИА Новости
В Евросоюзе прокомментировали планы Израиля по Иорданской долине
Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных полвека назад территориях.
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Мевлют ЧавушоглуМИД ТурцииБиньямин НетаньяхуТурцияИзраильВ мире
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