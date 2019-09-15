МИД Турции осудил планы Израиля о присоединении Иорданской долины

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об аннексии Иорданской долины "постыдным" и подчеркнул, что оно стало "подлой попыткой" заработать голоса на предстоящих выборах, передает агентство Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об аннексии Иорданской долины "постыдным" и подчеркнул, что оно стало "подлой попыткой" заработать голоса на предстоящих выборах, передает агентство Anadolu

Ранее Нетаньяху объявил, что израильское правительство распространит суверенитет Израиля на Иорданскую долину. Первые шаги Нетаньяху намерен предпринять сразу после формирования нового кабинета министров после выборов в кнессет 22-го созыва, которые пройдут 17 сентября.

"Постыдное заявление Нетаньяху - это подлая попытка завоевать еще несколько голосов на предстоящих выборах ценой разрушения надежд о (достижении – ред.) прочного мира на Ближнем Востоке", - заявил Чавушоглу на внеочередном заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде

Он добавил, что власти Израиля продолжают агрессивные шаги, во многом схожие с политикой апартеида. При этом Чавушоглу отметил, что если бы исламский мир действовал сообща, то США и Израиль не смогли бы довести ситуацию до нынешнего состояния.