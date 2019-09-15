Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-15T16:20Z
https://ria.ru/20190915/1558707835.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155870/65/1558706534_0:207:2757:1758_1036x0_80_0_0_2cd9fe36fd18672ae7f896f75f84a850.jpg
РИА Новости

Осенний велофестиваль в Москве собрал около 30 тысяч участников

16:20 15.09.2019
467
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастник Московского осеннего велофестиваля во время велосипедной прогулки по Москве. 15 сентября 2019
Участник Московского осеннего велофестиваля во время велосипедной прогулки по Москве. 15 сентября 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Участник Московского осеннего велофестиваля во время велосипедной прогулки по Москве. 15 сентября 2019
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Московский осенний велофестиваль собрал около 30 тысяч участников, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Городской велосипедный праздник стартовал в Москве в Лужниках в воскресенье. Его маршрут прошел по улице Лужники, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Саввинской набережным, Садовому кольцу, улице Красная Пресня и улице 1905 года.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастники Московского осеннего велофестиваля во время велосипедной прогулки по Москве. 15 сентября 2019
Участники Московского осеннего велофестиваля во время велосипедной прогулки по Москве. 15 сентября 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Участники Московского осеннего велофестиваля во время велосипедной прогулки по Москве. 15 сентября 2019
"Около 30 тысяч москвичей и гостей города приняли участие в третьем в этом году Московском велофестивале. На личных и прокатных велосипедах горожане проехали 24 километра по центру столицы", - говорится в сообщении.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что в этом году велофестиваль проводится уже в третий раз. "Спасибо, что рассказываете друзьям, что такие события проходят в Москве. Мы также прислушиваемся к мнению участников и стараемся исправлять недочёты, которые были допущены в прошлые разы - хотим, чтобы на Московский велофестиваль ориентировались другие города и страны", - сказал он.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастники Московского осеннего велофестиваля во время велосипедной прогулки по Москве. 15 сентября 2019
Участники Московского осеннего велофестиваля во время велосипедной прогулки по Москве. 15 сентября 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Участники Московского осеннего велофестиваля во время велосипедной прогулки по Москве. 15 сентября 2019
410114
Обсудить 0
Максим ЛиксутовМоскваОбщество
Рекомендуем
Участники Московского осеннего велофестиваля во время велосипедной прогулки по Москве. 15 сентября 2019
В Лужниках стартовал осенний велофестиваль
РИА
Новости
Прохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве вечером в воскресенье
Актриса Анастасия Заворотнюк
СМИ: супруг и мать Заворотнюк приехали в больницу
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В Минобороны подтвердили завершение второго этапа доставки С-400 в Турцию
Лента
новостей
Выступление 289 человек в Японии с инструментом в виде матрешки вошло в книгу Гиннеса
В Японии выступление с терменвоксом попало в Книгу рекордов Гиннесса
Высадка саженцев деревьев
Стартовала общероссийская акция "Сохраним лес"
Вид на Иорданскую долину с горы Нево, где погребен пророк Моисей
МИД Турции осудил планы Израиля о присоединении Иорданской долины
Израильские солдаты на дежурстве в Иорданской долине
Палестина осудила заседание правительства Израиля в Иорданской долине
Сериал Моя прекрасная няня
Врач объяснил сообщения об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии
Бассейн
В Москве ребенку засосало руку в бассейне, сообщили СМИ
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
В Кремле прокомментировали атаку дронов на саудовские нефтяные объекты
В Северной Осетии пьяный врач посоветовал ребенку наносить мазь на гипс
В Северной Осетии пьяный врач посоветовал ребенку наносить мазь на гипс
Церемония открытия стратегического командно-штабного учения Центр-2019
В учениях "Центр-2019" примут участие более 128 тысяч военных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
05:46На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
05:42В Красноярске завели уголовное дело после убившего 8 человек пожара
05:40Инцидент с Boeing в Краснодаре возник по вине пилотов, сообщает прокуратура
05:28Пожаров в красноярской тайге не осталось
05:24Экологи ВВО собрали более 200 тонн металлолома в Охотском море
05:22В Перу приготовили самый большой в мире салат из артишоков
05:11В Сирии пункт пропуска "Суран" теперь работает в обоих направлениях
05:08Убивший 8 человек пожар в Красноярске начался из-за замыкания проводки
04:52Ким Чен Ын предложил Трампу встретиться в Пхеньяне, пишут СМИ
04:36Кардиолог назвал опасные позы для сна
04:09Глава Nissan Саикава ушел в отставку, его замена будет в октябре
04:07Прокуратура нашла нарушения при вылове китов коренными жителями на Чукотке
03:53Стало известно, какую услугу россияне все чаще ищут на "Авито"
03:44Оперативники пресекли деятельность осужденного, призывавшего к терроризму
03:39Создатели финпирамид все чаще обещают россиянам прибыль с реального бизнеса
03:32NI рассказал о "сумасшедшем плане НАТО" потопить российские подлодки
03:31Эксперт рассказал, сколько времени россиянки проводят в декретном отпуске
03:31Оплата товаров по QR-коду в интернете стала доступна для россиян
03:27"Росатом" предложит комплекс мер по развитию водородной энергетики в России
Лента новостейМолния