Осенний велофестиваль в Москве собрал около 30 тысяч участников

"Около 30 тысяч москвичей и гостей города приняли участие в третьем в этом году Московском велофестивале. На личных и прокатных велосипедах горожане проехали 24 километра по центру столицы", - говорится в сообщении.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что в этом году велофестиваль проводится уже в третий раз. "Спасибо, что рассказываете друзьям, что такие события проходят в Москве. Мы также прислушиваемся к мнению участников и стараемся исправлять недочёты, которые были допущены в прошлые разы - хотим, чтобы на Московский велофестиваль ориентировались другие города и страны", - сказал он.