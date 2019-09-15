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РИА Новости

Главный чиновник Госдепа по России посетит Москву

16:10 15.09.2019 (обновлено: 16:15 15.09.2019)
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CC BY 2.0 / Friends of Europe / Philip Reeker, Ambassador,Филип Рикер
Филип Рикер
CC BY 2.0 / Friends of Europe / Philip Reeker, Ambassador,
Филип Рикер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. И.о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер посетит 17-18 сентября Москву, обсудит двусторонние отношения, сообщил госдепартамент.
"Он встретится с коллегами в правительстве, чтобы обсудить двусторонние отношения, с представителями гражданского общества и с командой посольства (США) в Москве", - говорится в сообщении.
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Также Рикер посетит 16 сентября Берлин.
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Филип РикерГосударственный департамент СШАРоссияСШАВ мире
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