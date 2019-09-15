В Индии двенадцать человек погибли при опрокидывании лодки

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек утонули в индийском штате Андхра-Прадеш после того, как лодка с туристами перевернулась на реке Годавари, сообщает газета Times of India.
Сообщается, что на борту лодки находились 60 человек, включая 11 членов экипажа. Спасателям удалось спасти 17 пассажиров лодки.
В настоящий момент на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.
На происшествие отреагировал премьер-министр Индии Нарендра Моди, выразив свои соболезнования семьям погибших в заявлении на странице в Twitter.