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РИА Новости

В Индии двенадцать человек погибли при опрокидывании лодки

16:05 15.09.2019
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек утонули в индийском штате Андхра-Прадеш после того, как лодка с туристами перевернулась на реке Годавари, сообщает газета Times of India.
Сообщается, что на борту лодки находились 60 человек, включая 11 членов экипажа. Спасателям удалось спасти 17 пассажиров лодки.
В настоящий момент на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.
На происшествие отреагировал премьер-министр Индии Нарендра Моди, выразив свои соболезнования семьям погибших в заявлении на странице в Twitter.
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