В Северной Осетии пьяный врач посоветовал ребенку наносить мазь на гипс

ПЯТИГОРСК, 15 сен — РИА Новости. В Северной Осетии уволили врача, который в пьяном состоянии рекомендовал ребенку наносить мазь на гипс, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона.
Ранее в интернете распространилось видео, на котором врач сидит в кабинете за столом, склонив голову, и вяло реагирует на вопросы вошедшего. Автор видео утверждает, что это врач-травматолог из поликлиники Моздока и он был пьян, когда советовал ребенку наносить мазь на гипс.
"Врач был уволен в субботу, степень его опьянения установят эксперты", — сказали в Минздраве Северной Осетии.