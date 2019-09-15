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РИА Новости

Пушков предупредил об угрозе новой войны в мире

16:00 15.09.2019 (обновлено: 16:12 15.09.2019)
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© AFP 2019 / Wojtek RadwanskiФлаг США на военной базе в Польше
Флаг США на военной базе в Польше
© AFP 2019 / Wojtek Radwanski
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Обострение отношений США и Ирана может привести к новой войне, считает сенатор Алексей Пушков.
Так политик прокомментировал заявление своего американского коллеги Линдси Грэма, ранее предложившего обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации".
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"Грэм хочет втянуть США в большую войну против Ирана, призывая нанести удар по иранским нефтяным объектам. Ситуация вокруг Ирана не перестает накаляться. Самая вероятная ближайшая война", — написал Пушков в твиттере.
В ночь на субботу на двух государственных нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. В результате Эр-Рияд приостановил добычу 5,7 миллиона баррелей нефти в сутки, что превышает половину производства сырья в стране.
Йеменские повстанцы — хуситы заявили, что НПЗ атаковали их бойцы с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов, однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в случившимся Иран и призвал привлечь Тегеран к ответственности.
В иранском МИД обвинения со стороны Вашингтона назвали ложью. В свою очередь, командующий Военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде предупредил, что две базы США и один американский корабль на Ближнем Востоке находятся под прицелом иранских военных.
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Алексей ПушковИранСШАВ мире
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