Пушков предупредил об угрозе новой войны в мире

Флаг США на военной базе в Польше

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Обострение отношений США и Ирана может привести к новой войне, считает сенатор Алексей Пушков.

Так политик прокомментировал заявление своего американского коллеги Линдси Грэма, ранее предложившего обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации".

"Грэм хочет втянуть США в большую войну против Ирана, призывая нанести удар по иранским нефтяным объектам. Ситуация вокруг Ирана не перестает накаляться. Самая вероятная ближайшая война", — написал Пушков в твиттере

В ночь на субботу на двух государственных нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. В результате Эр-Рияд приостановил добычу 5,7 миллиона баррелей нефти в сутки, что превышает половину производства сырья в стране.

Йеменские повстанцы — хуситы заявили, что НПЗ атаковали их бойцы с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов, однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в случившимся Иран и призвал привлечь Тегеран к ответственности.