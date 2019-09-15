В Тунисе наблюдатели заявили о мирной обстановке на президентских выборах

ТУНИС, 15 сен - РИА Новости. Президентские выборы в Тунисе в целом проходят в мирной обстановке, заявил РИА Новости глава тунисской организации "Муракибун" по наблюдению за выборами Мухаммед Марзук.

"На данный момент атмосфера - мирная, однако эти выборы - жаркие. Мы ожидаем, что результаты кандидатов будут приблизительно равными, особенно в связи с их большим количеством", - сообщил Марзук.

По его словам, кандидаты в президенты в целом соблюдают закон и "день тишины" (запрет на агитацию в день выборов). В то же время он отметил, что сторонники кандидатов допускают некоторые нарушения, пытаясь воздействовать на избирателей возле избирательных участков.

Голосование на избирательных участках в Тунисе началось в воскресенье в 8 утра по местному времени (10.00 мск). Всего к урнам должны прийти более 7 миллионов избирателей, имеющих право голоса. Участки закроются в 18 часов (20.00 мск).

Из зарегистрированных избиркомом 26 кандидатов к выборам дошли только 24 претендента. Двое кандидатов накануне голосования отказались от борьбы в пользу тунисского министра обороны Абдель Карима аз-Збейди. Ожидается, что конкуренцию аз-Збейди составят премьер-министр Юсеф аш-Шахед, медиамагнат Набиль Каруи и исламист Абдельфаттах Муру. Все эти кандидаты имеют практически равные шансы преодолеть первый тур и выйти во второй.

Предварительные результаты первого тура в Тунисе объявят 17 сентября, второй тур, в случае необходимости, пройдет до 13 октября.