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РИА Новости

В Тунисе наблюдатели заявили о мирной обстановке на президентских выборах

15:59 15.09.2019
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© РИА Новости / Надим ЗуауиИзбирательный участок в Тунисе
Избирательный участок в Тунисе
© РИА Новости / Надим Зуауи
Избирательный участок в Тунисе. Архивное фото
ТУНИС, 15 сен - РИА Новости. Президентские выборы в Тунисе в целом проходят в мирной обстановке, заявил РИА Новости глава тунисской организации "Муракибун" по наблюдению за выборами Мухаммед Марзук.
"На данный момент атмосфера - мирная, однако эти выборы - жаркие. Мы ожидаем, что результаты кандидатов будут приблизительно равными, особенно в связи с их большим количеством", - сообщил Марзук.
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Процедура выборов президента в Тунисе
По его словам, кандидаты в президенты в целом соблюдают закон и "день тишины" (запрет на агитацию в день выборов). В то же время он отметил, что сторонники кандидатов допускают некоторые нарушения, пытаясь воздействовать на избирателей возле избирательных участков.
Голосование на избирательных участках в Тунисе началось в воскресенье в 8 утра по местному времени (10.00 мск). Всего к урнам должны прийти более 7 миллионов избирателей, имеющих право голоса. Участки закроются в 18 часов (20.00 мск).
Из зарегистрированных избиркомом 26 кандидатов к выборам дошли только 24 претендента. Двое кандидатов накануне голосования отказались от борьбы в пользу тунисского министра обороны Абдель Карима аз-Збейди. Ожидается, что конкуренцию аз-Збейди составят премьер-министр Юсеф аш-Шахед, медиамагнат Набиль Каруи и исламист Абдельфаттах Муру. Все эти кандидаты имеют практически равные шансы преодолеть первый тур и выйти во второй.
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Предварительные результаты первого тура в Тунисе объявят 17 сентября, второй тур, в случае необходимости, пройдет до 13 октября.
Досрочные президентские выборы в Тунисе были назначены после смерти 25 июля этого года 92-летнего Аль-Баджи Гаида ас-Себси, руководившего страной последние пять лет. Изначально голосование планировалось на 17 ноября.
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