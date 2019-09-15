В учениях "Центр-2019" примут участие более 128 тысяч военных

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Более 128 тысяч военных примут участие в стратегических учениях "Центр-2019", которые пройдут с 16 по 21 сентября, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"В ходе учения будут отработаны вопросы применения группировок войск при решении задач борьбы с международным терроризмом и обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе. В учении "Центр-2019" примут участие около 128 тысяч человек, более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов", - говорится в сообщении.