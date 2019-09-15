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РИА Новости

В учениях "Центр-2019" примут участие более 128 тысяч военных

15:57 15.09.2019
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© Кадр из трансляции Минобороны РоссииЦеремония открытия стратегического командно-штабного учения "Центр-2019"
Церемония открытия стратегического командно-штабного учения Центр-2019
© Кадр из трансляции Минобороны России
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Более 128 тысяч военных примут участие в стратегических учениях "Центр-2019", которые пройдут с 16 по 21 сентября, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"В ходе учения будут отработаны вопросы применения группировок войск при решении задач борьбы с международным терроризмом и обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе. В учении "Центр-2019" примут участие около 128 тысяч человек, более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Церемония открытия стратегического командно-штабного учения Центр-2019
Вчера, 11:00РИА Новости
В Минобороны рассказали о задачах учений "Центр-2019"
Сообщается, что некоторые эпизоды учений пройдут "по отдельным планам" на полигонах стран-партнеров. Планируется, что в главных военных маневрах РФ этого года примут участие воинские контингенты Китая, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Индии, Таджикистана и Узбекистана.
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Центральный военный округРоссияБезопасность
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