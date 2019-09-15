В Москве ребенку засосало руку в бассейне, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Москве ребенку засосало руку в бассейне одной из спортивных школ, сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, инцидент произошел в районе Жулебино.
Пострадавшему ребенку четыре года, по предварительным данным, у него диагностирован перелом пальца.
В августе в Анталье двенадцатилетнюю россиянку госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая в отеле. Руку девочки засосало в трубу бассейна, ребенок впал в кому и спустя некоторое время скончался в больнице.
28 августа, 16:55РИА НовостиУмерла пострадавшая в Турции девочка из России