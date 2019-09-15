В Москве ребенку засосало руку в бассейне, сообщили СМИ

Пострадавшему ребенку четыре года, по предварительным данным, у него диагностирован перелом пальца.

В августе в Анталье двенадцатилетнюю россиянку госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая в отеле. Руку девочки засосало в трубу бассейна, ребенок впал в кому и спустя некоторое время скончался в больнице.