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РИА Новости

Правительство Израиля одобрило строительство поселения в Иорданской долине

15:52 15.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сен - РИА Новости. Правительство Израиля незадолго до выборов одобрило строительство поселения в Иорданской долине, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Ранее Нетаньяху пообещал, что после выборов, которые пройдут 17 сентября, израильское правительство распространит суверенитет Израиля на Иорданскую долину.
"Кабинет министров на еженедельном заседании, сегодня, 15 сентября, одобрил предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о создании населённого пункта Мевоот Иерихо", - говорится в сообщении канцелярии.
"Сегодня мы одобрили создание поселения Мевоот Иерихо в долине реки Иордан. Дайте мне мандат и мы распространим израильский суверенитет на долину реки Иордан и все наши поселения в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега ред.)", - написал Нетаньяху в Twitter.
Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных полвека назад территориях.
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