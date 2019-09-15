В Красноярске жильцов вернут в поврежденный хлопком дом

КРАСНОЯРСК, 15 сен - РИА Новости. Комиссия решила вернуть жильцов в дом, который пострадал в Красноярске от хлопка, сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС по Красноярскому краю.
Ранее сообщалось, что в негазифицированном десятиэтажном доме на улице Аральская в Красноярске произошел хлопок, рядом с местом происшествия ощущается запах бензина. Точные причины хлопка выясняются. Были эвакуированы 37 человек, в том числе 10 детей. Спасатели направили комплекс "Стрела-П" для обследования повреждений дома. В МЧС отметили, что произошла деформация стены между мусоропроводом и лестничной площадкой. Есть небольшие повреждения - вылетели стекла, частично пострадали стекла балконов и пять машин. В мэрии сообщили, что угрозы обрушения нет, а на месте уже вставляют стекла.
"Комиссией, в состав которой вошли представители администрации города Красноярска, отдела ГО, ЧС и ПБ проведено визуальное обследование пострадавшего подъезда, в результате которого принято решение о возвращении жильцов в свои квартиры", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что в здании устанавливаются специальные маячки, чтобы отслеживать состояние дома до прибытия комплекса "Стрела-П", который должен обследовать здание.