Германия продолжит обучать афганских полицейских после теракта в Кабуле

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Федеральная полиция Германии продолжит оказывать содействие властям Афганистана по подготовке местных полицейских, несмотря на взрыв, произошедший в начале сентября в Кабуле, сообщает МВД Германии.
На прошлой неделе сообщалось, что полиция ФРГ и Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) отозвали большую часть персонала из столицы Афганистана из-за теракта недалеко от комплекса Green Village. Боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за взрыв, заявив, что целью их атаки были иностранные силы. На момент взрыва в Green Village находились 22 полицейских ФРГ, осуществлявших подготовку афганских сотрудников правопорядка.
"Федеральная полиция продолжает свою программу обучения в Афганистане после нападения в Green Village", - сообщает МВД в Twitter.
Отмечается, что программа обучения афганских полицейских действует уже на протяжении 17 лет. За эти годы более 80 тысяч полицейских Афганистана прошли данную программу обучения и переподготовки.
"Правительство Афганистана по-прежнему нуждается в нашей поддержке на пути к обеспечению прочного мира, безопасности и стабильных государственных условий. Поэтому мы продолжим этот успешный германо-афганский проект по подготовке полицейских", - заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер изданию Bild.
3 сентября, 12:53РИА НовостиВ Кабуле после теракта эвакуировали около 400 иностранцев
По меньшей мере 16 человек погибли, еще 119 получили ранения в результате подрыва талибами заминированного автомобиля в Кабуле 2 сентября. Взрыв произошел в районе Кабула PD9, недалеко от комплекса Green Village, где располагается ряд иностранных компаний. Представитель МВД Афганистана Насрат Рахими отметил, что правоохранители после атаки талибов эвакуировали из комплекса Green Village по меньшей мерее 400 иностранцев.