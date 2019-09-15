Германия продолжит обучать афганских полицейских после теракта в Кабуле

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Федеральная полиция Германии продолжит оказывать содействие властям Афганистана по подготовке местных полицейских, несмотря на взрыв, произошедший в начале сентября в Кабуле, сообщает МВД Германии.

На прошлой неделе сообщалось, что полиция ФРГ и Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) отозвали большую часть персонала из столицы Афганистана из-за теракта недалеко от комплекса Green Village. Боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за взрыв, заявив, что целью их атаки были иностранные силы. На момент взрыва в Green Village находились 22 полицейских ФРГ, осуществлявших подготовку афганских сотрудников правопорядка.

"Федеральная полиция продолжает свою программу обучения в Афганистане после нападения в Green Village", - сообщает МВД в Twitter

Отмечается, что программа обучения афганских полицейских действует уже на протяжении 17 лет. За эти годы более 80 тысяч полицейских Афганистана прошли данную программу обучения и переподготовки.

"Правительство Афганистана по-прежнему нуждается в нашей поддержке на пути к обеспечению прочного мира, безопасности и стабильных государственных условий. Поэтому мы продолжим этот успешный германо-афганский проект по подготовке полицейских", - заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер изданию Bild.