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РИА Новости

В Брюсселе пресекли попытку проведения марша националистов

15:39 15.09.2019
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© AFP 2019 / Belga/Aurore Belot Полиция в Брюсселе
Полиция в Брюсселе
© AFP 2019 / Belga/Aurore Belot
Полиция в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Полиция пресекла в центре Брюсселя попытку проведения фламандскими радикалами несанкционированной акции, несколько человек были задержаны, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости.
Ранее одна из групп фламандских националистов заявила, что планирует провести в воскресенье "Марш на Брюссель". Власти запретили мероприятие, опасаясь беспорядков.
В воскресенье в центре Брюсселя собрались порядка десяти участников акции, которые были взяты в кольцо превосходящими силами полиции в экипировке. Несколько человек были подвергнуты административному задержанию.
Полиция мобилизовала конный патруль, несколько микроавтобусов спецназа и сотрудников с полицейскими собаками.
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