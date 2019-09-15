В Брюсселе пресекли попытку проведения марша националистов

БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Полиция пресекла в центре Брюсселя попытку проведения фламандскими радикалами несанкционированной акции, несколько человек были задержаны, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости.

Ранее одна из групп фламандских националистов заявила, что планирует провести в воскресенье "Марш на Брюссель". Власти запретили мероприятие, опасаясь беспорядков.

В воскресенье в центре Брюсселя собрались порядка десяти участников акции, которые были взяты в кольцо превосходящими силами полиции в экипировке. Несколько человек были подвергнуты административному задержанию.