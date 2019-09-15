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РИА Новости
Культура

Хемсворт или Портман: Тайка Вайтити рассказал, какой Тор главнее

20:04 15.09.2019
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© AP Photo / Invision / Jordan StraussТайка Вайтити
Тайка Вайтити
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Тайка Вайтити пояснил, какой из двух Торов главнее, бог грома в исполнении Криса Хемсворта или его женское воплощение, которое сыграет Натали Портман, сообщает MTV News.
В интервью изданию режиссер высказался однозначно: "Это Крис. Ведь фильм о Торе. Он – Тор, и фильм – именно о нем".
Он также отметил, что пока готово только семь страниц сценария ленты "Тор: Любовь и гром", премьера которой запланирована на пятое ноября 2021 года.
Натали Портман играла в первых двух частях франшизы астрофизика Джейн Фостер, возлюбленную Тора, а в предстоящей картине она появится в образе богини грома.
Ранее Вайтити рассказывал в интервью Variety, как ему удалось убедить актрису сыграть в следующем фильме: "Я спросил ее, хочет ли она вернуться, но делать при этом что-то совсем другое? Ведь никто не любит повторяться и играть одних и тех же персонажей все время".
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