Хемсворт или Портман: Тайка Вайтити рассказал, какой Тор главнее

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Тайка Вайтити пояснил, какой из двух Торов главнее, бог грома в исполнении Криса Хемсворта или его женское воплощение, которое сыграет Натали Портман, . Тайка Вайтити пояснил, какой из двух Торов главнее, бог грома в исполнении Криса Хемсворта или его женское воплощение, которое сыграет Натали Портман, сообщает MTV News.

В интервью изданию режиссер высказался однозначно: "Это Крис. Ведь фильм о Торе. Он – Тор, и фильм – именно о нем".

Он также отметил, что пока готово только семь страниц сценария ленты "Тор: Любовь и гром", премьера которой запланирована на пятое ноября 2021 года.

Натали Портман играла в первых двух частях франшизы астрофизика Джейн Фостер, возлюбленную Тора, а в предстоящей картине она появится в образе богини грома.