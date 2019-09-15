Стали известны подробности нового фильма "Охотники за привидениями"

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Продюсер третьей части проекта "Охотники за привидениями" Айван Райтман поделился подробностями сюжета картины, сообщает comic book.
"Пол Радд сыграет сейсмолога, учителя летней школы, который приезжает в небольшой городок из-за сообщений о подозрительных землетрясениях", - рассказал он.
Там живет семья: мать (Кэрри Кун) с сыном (Финн Вулфард) и дочерью (Маккенна Грейс). Они замечают, что вокруг них происходит что-то странное.
Также подтвердилась информация об участии в предстоящем фильме Дэна Эйкройда, сыгравшего одного из охотников в предыдущих фильмах. По его словам, третья лента "прекрасно сочетается с первыми двумя и передает эстафету новому поколению".
Айван Райтман был режиссером оригинальной дилогии про "Охотников за привидениями" (1984 и 1989). Сиквел снимает его сын Джейсон Райтман. Премьера картины в России запланирована на девятое июля 2020 года.
28 июня, 23:20КультураПол Радд сыграет в "Охотниках за привидениями"