Стали известны подробности нового фильма "Охотники за привидениями"

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Продюсер третьей части проекта "Охотники за привидениями" Айван Райтман поделился подробностями сюжета картины, . Продюсер третьей части проекта "Охотники за привидениями" Айван Райтман поделился подробностями сюжета картины, сообщает comic book.

"Пол Радд сыграет сейсмолога, учителя летней школы, который приезжает в небольшой городок из-за сообщений о подозрительных землетрясениях", - рассказал он.

Там живет семья: мать (Кэрри Кун) с сыном (Финн Вулфард) и дочерью (Маккенна Грейс). Они замечают, что вокруг них происходит что-то странное.

Также подтвердилась информация об участии в предстоящем фильме Дэна Эйкройда, сыгравшего одного из охотников в предыдущих фильмах. По его словам, третья лента "прекрасно сочетается с первыми двумя и передает эстафету новому поколению".