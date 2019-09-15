В Сургуте открыли граффити в честь пилотов севшего в кукурузном поле А321

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 сен - РИА Новости. Масштабное граффити в честь Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, командира и второго пилота аварийно севшего в Подмосковье самолета Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", появилось на фасаде многоэтажки в Сургуте (ХМАО), его открытие состоялось в воскресенье, сообщили РИА Новости в администрации города.

"Сегодня в Сургуте состоялось торжественное открытие граффити, посвященного пилотам самолета "Уральских авиалиний", героически посадившим лайнер А321 на кукурузное поле... Портрет пилотов на фасаде дома стал частью федеральной граффити-акции "Портрет памяти", которую реализует Ассоциация региональных операторов капремонта многоквартирных домов. Поддержку проекту выразил Минстрой РФ", - сообщили в мэрии.

По словам замглавы города Владимира Шмидта, администрация постаралась в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы, чтобы художники "могли беспрепятственно творить". "В планах - подхватить эту идею на муниципальном уровне. В Сургуте множество еще не оформленных фасадов, а в нашей стране огромное количество достойных людей, которые могут украсить стены нашего города", - цитирует Шмидта пресс-служба мэрии.

Над изображениями пилотов трудились три художника из Самары, на счету которых более десяти подобных проектов в родном городе, - Семен Маверский, Оксана Гладкова и Никита Авсиевич. Им понадобилось около недели на воплощение идеи и более 300 баллончиков краски. Маверский затруднился ответить на вопрос РИА Новости о дальнейших творческих планах в Югре. "Скоро все сами узнаете", - сказал он.

Ранее о работе художников над граффити рассказал в соцсетях глава Сургута Вадим Шувалов. Публикацию он проиллюстрировал фотографией, на которой запечатлен творческий процесс. Рядом с изображениями пилотов прописана фраза: "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы". Ее произнес старший бортпроводник лайнера А321 Дмитрий Ивлицкий, объясняя пассажирам направление движения. Шувалов добавил, что работа "отражает важное для страны и народа событие".

Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, нарушив работу двигателей. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. По уточненным данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.