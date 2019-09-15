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РИА Новости

В ДРК более 30 пассажиров затонувшей на реке Конго шлюпки пропали без вести

15:20 15.09.2019
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© Flickr / Bart WurstenПолиция в Демократической Республике Конго
Полиция в Демократической Республике Конго
© Flickr / Bart Wursten
Полиция в Демократической Республике Конго. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. По меньшей мере 36 человек пропали без вести в результате того, что  на реке Конго в Демократической Республике Конго затонула шлюпка, сообщает конголезская полиция.
Судно затонуло в коммуне Малуку в пригороде столицы страны Киншасы.
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“На реке Конго рядом с населенным пунктом Мамбутука…затонула шлюпка, которая шла из Балибамби (провинция Маи-Ндомбе) по направлению в Киншасу. Итог: 36 человек пропавших без вести и 76 уцелевших”, - говорится в заявлении полиции, размещенном в Twitter.
При этом агентство Франс Пресс уточняет, что люди пропали без вести при затоплении судна, предназначавшегося для перевозки пассажиров и товаров. Пресс-секретарь полиции Пьерро-Ромбо Мванампуту сообщил агентству, что причины аварии не известны.
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