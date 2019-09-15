В ДРК более 30 пассажиров затонувшей на реке Конго шлюпки пропали без вести

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. По меньшей мере 36 человек пропали без вести в результате того, что на реке Конго в Демократической Республике Конго затонула шлюпка, сообщает конголезская полиция.

Судно затонуло в коммуне Малуку в пригороде столицы страны Киншасы.

“На реке Конго рядом с населенным пунктом Мамбутука…затонула шлюпка, которая шла из Балибамби (провинция Маи-Ндомбе) по направлению в Киншасу. Итог: 36 человек пропавших без вести и 76 уцелевших”, - говорится в заявлении полиции, размещенном в Twitter.