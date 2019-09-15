Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-15T15:18Z
https://ria.ru/20190915/1558706580.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/103436/66/1034366632_0:41:673:420_1036x0_80_0_0_8b8ac1bdd5211aa78dc27c63a15fa77f.jpg
РИА Новости

Поиски пропавшего в Якутии вертолета продолжат в понедельник

15:18 15.09.2019
554
© РИА Новости / Александр КовалевВертолет Eurocopter
Вертолет Eurocopter
© РИА Новости / Александр Ковалев
Вертолет Eurocopter
ЯКУТСК, 15 сен – РИА Новости. Поиски пропавшего в Якутии вертолета Eurocopter BO-105 будут продолжены в понедельник, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
Ранее в ГУ МЧС России по Якутии поступила информация о том, что пилот вертолета Eurocopter, выполнявший полеты на территории Оймяконского и Томпонского районов, не выходит на связь.
ЛЭП
21 августа, 17:56РИА Новости
В Вологодской области вертолет зацепил ЛЭП и упал в реку
Установлено, что воздушное судно вылетело по маршруту поселок Усть-Нера Оймяконского района – озеро Аяма - ручей Уточан - Усть-Нера для перевозки ранее заготовленной рыбы. На борту находился пилот и два пассажира.
На поиски с озера Аяма в район рыболовецкой базы устья реки Уточан вылетели вертолеты Eurocopter и Robinson из поселка Усть-Нера, принадлежащие частным компаниям.
Следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ начали доследственную проверку.
"Поиски прерываются на ночь, завтра с утра продолжатся", - доложили в пресс-службе ГУ МЧС.
210200
Обсудить 0
EurocopterСледственный комитет РФЯкутияЯкутскПроисшествия
Рекомендуем
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 Академик Ломоносов
Росгвардия взяла под охрану плавучий атомный блок "Академик Ломоносов"
РИА
Новости
Полиция в Демократической Республике Конго
В ДРК более 30 пассажиров затонувшей на реке Конго шлюпки пропали без вести
Газопровод Opal
Эксперт оценил слова немецкого депутата о вытеснении России с рынка газа
Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин
В ДНР заявили, что сбили два беспилотника силовиков
Лента
новостей
Вертолет Eurocopter
В Якутии пропал вертолет
Военнослужащие армии Украины
Киев заложил в проект бюджета почти десять миллиардов долларов на оборону
Кинолог со служебной собакой
В Красноярске кинологи прибыли в поврежденный хлопком дом
Полиция разоблачила группу, занимавшуюся торговлей оружием, на острове Крит в Греции
На Крите обезвредили преступную группировку, занимавшуюся торговлей оружием
Пассажирский самолет в небе
Пассажиры экстренно севшего в Красноярске самолета вылетели в Уфу
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры
Сериал Моя прекрасная няня
Врач объяснил сообщения об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии
Пожар в жилом доме в Красноярске 16 сентября 2019
При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек
Бассейн
В Москве ребенку засосало руку в бассейне, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
05:46На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
05:42В Красноярске завели уголовное дело после убившего 8 человек пожара
05:40Инцидент с Boeing в Краснодаре возник по вине пилотов, сообщает прокуратура
05:28Пожаров в красноярской тайге не осталось
05:24Экологи ВВО собрали более 200 тонн металлолома в Охотском море
05:22В Перу приготовили самый большой в мире салат из артишоков
05:11В Сирии пункт пропуска "Суран" теперь работает в обоих направлениях
05:08Убивший 8 человек пожар в Красноярске начался из-за замыкания проводки
04:52Ким Чен Ын предложил Трампу встретиться в Пхеньяне, пишут СМИ
04:36Кардиолог назвал опасные позы для сна
04:09Глава Nissan Саикава ушел в отставку, его замена будет в октябре
04:07Прокуратура нашла нарушения при вылове китов коренными жителями на Чукотке
03:53Стало известно, какую услугу россияне все чаще ищут на "Авито"
03:44Оперативники пресекли деятельность осужденного, призывавшего к терроризму
03:39Создатели финпирамид все чаще обещают россиянам прибыль с реального бизнеса
03:32NI рассказал о "сумасшедшем плане НАТО" потопить российские подлодки
03:31Эксперт рассказал, сколько времени россиянки проводят в декретном отпуске
03:31Оплата товаров по QR-коду в интернете стала доступна для россиян
03:27"Росатом" предложит комплекс мер по развитию водородной энергетики в России
Лента новостейМолния