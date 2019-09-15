Поиски пропавшего в Якутии вертолета продолжат в понедельник

ЯКУТСК, 15 сен – РИА Новости. Поиски пропавшего в Якутии вертолета Eurocopter BO-105 будут продолжены в понедельник, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

Ранее в ГУ МЧС России по Якутии поступила информация о том, что пилот вертолета Eurocopter, выполнявший полеты на территории Оймяконского и Томпонского районов, не выходит на связь.

Установлено, что воздушное судно вылетело по маршруту поселок Усть-Нера Оймяконского района – озеро Аяма - ручей Уточан - Усть-Нера для перевозки ранее заготовленной рыбы. На борту находился пилот и два пассажира.

На поиски с озера Аяма в район рыболовецкой базы устья реки Уточан вылетели вертолеты Eurocopter и Robinson из поселка Усть-Нера, принадлежащие частным компаниям.

Следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ начали доследственную проверку.