Росгвардия взяла под охрану плавучий атомный блок "Академик Ломоносов"

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии взяли под охрану единственный в мире атомный плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" в арктическом Певеке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В морском порту Певек сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии по Чукотскому автономному округу взят под охрану первый и единственный на сегодняшний день в мире плавучий энергоблок "Академик Ломоносов", - сообщили в ведомстве.

В ведомстве указали, что директор Росгвардии Виктор Золотов отметил, что "проведены все необходимые мероприятия по комплектованию и обучению личного состава подразделения, оборудованию объекта современными системами безопасности".