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РИА Новости
Ядерные технологии

Росгвардия взяла под охрану плавучий атомный блок "Академик Ломоносов"

15:18 15.09.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПлавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 "Академик Ломоносов"
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 Академик Ломоносов
© РИА Новости / Павел Львов
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Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 "Академик Ломоносов". Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии взяли под охрану единственный в мире атомный плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" в арктическом Певеке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В морском порту Певек сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии по Чукотскому автономному округу взят под охрану первый и единственный на сегодняшний день в мире плавучий энергоблок "Академик Ломоносов", - сообщили в ведомстве.
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В ведомстве указали, что директор Росгвардии Виктор Золотов отметил, что "проведены все необходимые мероприятия по комплектованию и обучению личного состава подразделения, оборудованию объекта современными системами безопасности".
"С начала сентября прибрежная территория города охраняется войсками национальной гвардии РФ, а теперь и сама плавучая атомная теплоэлектростанция, пришвартованная к месту постоянной стоянки, взята под надежную охрану Росгвардией", - добавили в ведомстве.
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Ядерные технологииРосгвардияРосатомПевекБезопасность
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