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РИА Новости

Эксперт оценил слова немецкого депутата о вытеснении России с рынка газа

15:14 15.09.2019
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© Фото : OPAL Gastransport GmbH & Co. KGГазопровод Opal
Газопровод Opal
© Фото : OPAL Gastransport GmbH & Co. KG
Газопровод Opal. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Часть немецкой политической элиты, которая напрямую заинтересована в поставках российского газа по OPAL, выступает за снятие ограничений с "Газпрома", заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович.
"Ограничение поставок по OPAL может привести к увеличению цены на газ в Европу, потому что еще не факт, что "Газпром" тут же загрузит украинскую ГТС (газотранспортную систему. — Прим.ред.). И даже если он ее загрузит, новости о том, что могут быть ограничения поставок, даже временные, все равно будут провоцировать рост цен на газ", — заявил Митрахович в разговоре с RT.
Эксперт выразил надежду, что при поддержке Берлина Москва сможет решить энергетический конфликт.
"Не исключаю, что может быть принято новое решение. Мы имеем дело с игроком, который может менять правила в процессе самой игры, я имею в виду ЕС", — заключил он.
Ранее глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд заявил, что решение по газопроводу OPAL призвано частично вытеснить Россию с рынка газа и дискредитировать как поставщика "голубого топлива".
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Ранее глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд заявил, что решение по газопроводу OPAL носит политизированный характер.
Суд ЕС во вторник, 10 сентября, принял сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубопроводу OPAL, принимающему газ "Северного потока", сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности.
Отмененное решение позволяло "Газпрому" дополнительно транспортировать по OPAL до 10,2 миллиарда кубометров газа в год, принимая участие в соответствующих аукционах.
Согласно европейским нормам, по умолчанию российская компания может рассчитывать только на половину транзитных мощностей этой трубы, то есть 12,8 миллиарда кубов.
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OPAL (газопровод)ЕвросоюзГерманияРоссияЭкономика
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