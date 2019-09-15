Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-15T16:20Z
https://ria.ru/20190915/1558706293.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:72:1024:648_1036x0_80_0_0_8848e5c2381ad01f5a2f92ec7d294d6f.jpg
РИА Новости

В ДНР рассказали о гаубицах и танках украинских силовиков в жилых районах

15:07 15.09.2019 (обновлено: 16:20 15.09.2019)
4561
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 сен — РИА Новости. Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики разместили в жилых районах в Донбассе артиллерию и танки.
По его словам, чтобы скрыть вооружение вблизи линии соприкосновения, украинские силовики продолжают глушить сигнал беспилотников миссии ОБСЕ с помощью групп радиоэлектронной борьбы. Кроме того, в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Пищевик и Старогнатовка силовики открывали огонь по беспилотнику миссии.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Вчера, 10:39РИА Новости
ВСУ оборудуют позиции на участке разведения сил в Донбассе, заявили в ЛНР
"Примечательно, что вблизи жилых домостроений в указанных районах нашей разведкой зафиксировано нахождение трех единиц 122-миллиметровых самоходных гаубиц "Гвоздика", двух танков и четырех артиллерийских гаубиц Д-30", — отметил Басурин.
Ранее он заявил, что ополченцы сбили два беспилотника украинских силовиков, которые корректировали огонь по территории ДНР. Один из сбитых беспилотников упал в нейтральной зоне на линии соприкосновения, второй находится у ополчения.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
313110687
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРЭдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Владимир Жириновский
Жириновский рассказал о "достойном конце Украины"
РИА
Новости
Кошка на заборе жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела. 31 мая 2019
В ДНР назвали заявления Киева о статусе Донбасса саботажем "Минска-2"
Модель корвета проекта 20386
Разработчик рассказал об уникальности нового российского корвета "Меркурий"
Газопровод Opal
В России оценили слова о попытках Запада вытеснить Москву с газового рынка
Лента
новостей
Флаг на корабле ВМС США
Черноморский флот взял на сопровождение корабль "Юма" ВМС США
Выставка вооружения в Тегеране, Иран
В Иране напомнили США, что две их базы находятся в зоне досягаемости ракет
Газопровод Opal
OPAL раздора. "Приятный газовый сюрприз" для Украины и проблема для Европы
Флаг США на военной базе в Польше
Пушков предупредил об угрозе новой войны в мире
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Тема разделения Русской церкви за рубежом закрыта, заявил патриарх Кирилл
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Бывший преподаватель Заворотнюк прокомментировал слухи о ее болезни
Истребитель Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Нови-Сад во время бомбардировки
В России оценили слова посла США о бомбардировках Сербии
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
В Кремле прокомментировали атаку дронов на саудовские нефтяные объекты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
05:46На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
05:42В Красноярске завели уголовное дело после убившего 8 человек пожара
05:40Инцидент с Boeing в Краснодаре возник по вине пилотов, сообщает прокуратура
05:28Пожаров в красноярской тайге не осталось
05:24Экологи ВВО собрали более 200 тонн металлолома в Охотском море
05:22В Перу приготовили самый большой в мире салат из артишоков
05:11В Сирии пункт пропуска "Суран" теперь работает в обоих направлениях
05:08Убивший 8 человек пожар в Красноярске начался из-за замыкания проводки
04:52Ким Чен Ын предложил Трампу встретиться в Пхеньяне, пишут СМИ
04:36Кардиолог назвал опасные позы для сна
04:09Глава Nissan Саикава ушел в отставку, его замена будет в октябре
04:07Прокуратура нашла нарушения при вылове китов коренными жителями на Чукотке
03:53Стало известно, какую услугу россияне все чаще ищут на "Авито"
03:44Оперативники пресекли деятельность осужденного, призывавшего к терроризму
03:39Создатели финпирамид все чаще обещают россиянам прибыль с реального бизнеса
03:32NI рассказал о "сумасшедшем плане НАТО" потопить российские подлодки
03:31Эксперт рассказал, сколько времени россиянки проводят в декретном отпуске
03:31Оплата товаров по QR-коду в интернете стала доступна для россиян
03:27"Росатом" предложит комплекс мер по развитию водородной энергетики в России
Лента новостейМолния