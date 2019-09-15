В ДНР рассказали о гаубицах и танках украинских силовиков в жилых районах

ДОНЕЦК, 15 сен — РИА Новости. Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики разместили в жилых районах в Донбассе артиллерию и танки.

По его словам, чтобы скрыть вооружение вблизи линии соприкосновения, украинские силовики продолжают глушить сигнал беспилотников миссии ОБСЕ с помощью групп радиоэлектронной борьбы. Кроме того, в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Пищевик и Старогнатовка силовики открывали огонь по беспилотнику миссии.

"Примечательно, что вблизи жилых домостроений в указанных районах нашей разведкой зафиксировано нахождение трех единиц 122-миллиметровых самоходных гаубиц "Гвоздика", двух танков и четырех артиллерийских гаубиц Д-30", — отметил Басурин.