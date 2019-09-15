Проект бюджета Украины на 2020 год предусматривает дефицит в 2,09% ВВП

КИЕВ, 15 сен - РИА Новости. Проект государственного бюджета Украины на 2020 год предусматривает дефицит в 2,09% ВВП, сообщила в воскресенье на брифинге министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Дефицит к ВВП в 2020 году, который мы ставим для себя как задачу - это 2,09%", - сообщила она на брифинге в воскресенье.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до 15 сентября внести на рассмотрение Верховной рады проект госбюджета на 2020 год.

Правительство Украины заложило в проект госбюджета на 2019 год дефицит на уровне 2,2% ВВП.