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РИА Новости

Проект бюджета Украины на 2020 год предусматривает дефицит в 2,09% ВВП

15:09 15.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПервое заседание нового кабинета министров Украины
Первое заседание нового кабинета министров Украины
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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КИЕВ, 15 сен - РИА Новости. Проект государственного бюджета Украины на 2020 год предусматривает дефицит в 2,09% ВВП, сообщила в воскресенье на брифинге министр финансов Украины Оксана Маркарова.
"Дефицит к ВВП в 2020 году, который мы ставим для себя как задачу - это 2,09%", - сообщила она на брифинге в воскресенье.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до 15 сентября внести на рассмотрение Верховной рады проект госбюджета на 2020 год.
Правительство Украины заложило в проект госбюджета на 2019 год дефицит на уровне 2,2% ВВП.
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Ранее пресс-служба Минфина сообщила, что доходы общего фонда государственного бюджета Украины в январе-июле 2019 года составили 22,6 миллиарда долларов, что составило 97,4% от росписи, дефицит составил 42,5 миллиона долларов.
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