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РИА Новости

Пассажиры экстренно севшего в Красноярске самолета вылетели в Уфу

15:05 15.09.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 сен - РИА Новости. Пассажиры самолета Як-42, совершившего экстренную посадку из-за отказа правого двигателя, вылетели к месту назначения в Уфу, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Красноярска.
В воскресенье утром самолет Як-42 экстренно приземлился в аэропорту Красноярска из-за отказа правого двигателя. Во время полета экипаж воздушного судна почувствовал вибрацию, после чего на табло загорелся датчик неисправности правого двигателя. Командир воздушного судна принял решение отключить неисправный двигатель и осуществить аварийную посадку. Посадка прошла благополучно. На борту было 116 пассажиров – они летели в Омск и Уфу.
"Пассажиры вылетели в Уфу резервным бортом без пяти шесть", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе уточнили, что один человек на Як-42 летел в Омск, однако его отправят другим бортом.
Ранее Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о начале доследственной проверки. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Пассажирский самолет в небе
12 сентября, 13:49РИА Новости
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