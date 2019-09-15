Пассажиры экстренно севшего в Красноярске самолета вылетели в Уфу

КРАСНОЯРСК, 15 сен - РИА Новости. Пассажиры самолета Як-42, совершившего экстренную посадку из-за отказа правого двигателя, вылетели к месту назначения в Уфу, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Красноярска.

В воскресенье утром самолет Як-42 экстренно приземлился в аэропорту Красноярска из-за отказа правого двигателя. Во время полета экипаж воздушного судна почувствовал вибрацию, после чего на табло загорелся датчик неисправности правого двигателя. Командир воздушного судна принял решение отключить неисправный двигатель и осуществить аварийную посадку. Посадка прошла благополучно. На борту было 116 пассажиров – они летели в Омск и Уфу.

"Пассажиры вылетели в Уфу резервным бортом без пяти шесть", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что один человек на Як-42 летел в Омск, однако его отправят другим бортом.