Рейтер: у Эр-Рияда могут уйти недели на восстановление поставок нефти

В субботу издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных саудовских чиновников сообщило, что королевство планирует привести добычу нефти, половина которой была прервана в субботу атаками дронов, в норму к понедельнику.

"Полное восстановление возможностей Саудовской Аравии по поставкам нефти после субботних атак на нефтеперерабатывающие заводы Aramco может занять "недели, а не дни", — пишет агентство, ссылаясь на источник.

Пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке Саудовской Аравии и НПЗ Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов. При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств того, что атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран.