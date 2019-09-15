В ДНР заявили, что сбили два беспилотника силовиков

ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики сбило два беспилотника украинских силовиков, которые корректировали огонь по территории ДНР, сообщил журналистам заместитель начальника Народной милиции республики Эдуард Басурин.

"Благодаря профессиональным действиям наших защитников за прошедшие сутки враг потерял два беспилотных летательных аппарата, которые использовал для корректировки миномётного огня", - сказал Басурин.