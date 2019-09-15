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РИА Новости

В ДНР заявили, что сбили два беспилотника силовиков

15:04 15.09.2019
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© РИА Новости / Сергей АверинЗаместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин
Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин
© РИА Новости / Сергей Аверин
ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики сбило два беспилотника украинских силовиков, которые корректировали огонь по территории ДНР, сообщил журналистам заместитель начальника Народной милиции республики Эдуард Басурин.
"Благодаря профессиональным действиям наших защитников за прошедшие сутки враг потерял два беспилотных летательных аппарата, которые использовал для корректировки миномётного огня", - сказал Басурин.
В ведомстве отметили, что один из сбитых беспилотников упал в нейтральной зоне на линии соприкосновения, второй находится у ополчения.
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