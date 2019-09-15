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РИА Новости

Эвакуированным жителям красноярской десятиэтажки предоставили два автобуса

14:53 15.09.2019
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© Фото : ГУМЧС России по Красноярской областиВзрыв газа в жилом доме на улице Аральская в Красноярске. 15 сентября 2019
Взрыв газа в жилом доме на улице Аральская в Красноярске. 15 сентября 2019
© Фото : ГУМЧС России по Красноярской области
КРАСНОЯРСК, 15 сен - РИА Новости. Власти Красноярска предоставили два автобуса для эвакуированных из десятиэтажного дома, где произошел хлопок, сообщила журналистам представитель управления МЧС по Красноярскому краю Алена Алексишина.
Ранее сообщалось, что в негазифицированном десятиэтажном доме на улице Аральская в Красноярске произошел хлопок, рядом с местом происшествия ощущается запах бензина. Точные причины хлопка выясняются. Спасатели направили комплекс "Стрела" для обследования повреждений дома. В мэрии сообщили, что угрозы обрушения нет, а на месте уже вставляют стекла.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
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"По уточненной информации, эвакуировано 37 человек, в том числе десять детей. Им предоставлено два автобуса от администрации Красноярска", - сказала Алексишина.
В ведомстве отметили, что произошла деформация стены между мусоропроводом и лестничной площадкой. Есть небольшие повреждения в одном из подъездов – вылетели стекла, частично пострадали стекла балконов.
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