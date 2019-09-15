Эвакуированным жителям красноярской десятиэтажки предоставили два автобуса

КРАСНОЯРСК, 15 сен - РИА Новости. Власти Красноярска предоставили два автобуса для эвакуированных из десятиэтажного дома, где произошел хлопок, сообщила журналистам представитель управления МЧС по Красноярскому краю Алена Алексишина.
Ранее сообщалось, что в негазифицированном десятиэтажном доме на улице Аральская в Красноярске произошел хлопок, рядом с местом происшествия ощущается запах бензина. Точные причины хлопка выясняются. Спасатели направили комплекс "Стрела" для обследования повреждений дома. В мэрии сообщили, что угрозы обрушения нет, а на месте уже вставляют стекла.
"По уточненной информации, эвакуировано 37 человек, в том числе десять детей. Им предоставлено два автобуса от администрации Красноярска", - сказала Алексишина.
В ведомстве отметили, что произошла деформация стены между мусоропроводом и лестничной площадкой. Есть небольшие повреждения в одном из подъездов – вылетели стекла, частично пострадали стекла балконов.