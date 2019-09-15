Пассажиры автобуса, попавшего в ДТП под Ярославлем, застрахованы в ВСК

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ответственность владельца автобуса, который накануне попал в ДТП в Ярославской области, застрахована в компании ВСК, следует из базы данных Национального союза страховщиков ответственности (НССО).
Страхователем выступает "Ярославское автотранспортное предприятие". Договор действует с 14 января 2019 года по 13 января 2020 года.
Накануне днем в Ярославской области около деревни Заячий Холм столкнулись грузовик и автобус "ПАЗ". Погибли восемь человек, среди которых оба водителя. 29 человек пострадали. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи возбудили еще одно уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Согласно закону об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), родственникам погибших, а также каждому пострадавшему в ДТП положены выплаты в зависимости от тяжести травм, размер которых определяется по специальной таблице, утвержденной постановлением правительства РФ. Выплаты за несколько травм суммируются, но их общая сумма не может превысить два миллиона рублей.
14 сентября, 13:21РИА НовостиКрупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году