Пассажиры автобуса, попавшего в ДТП под Ярославлем, застрахованы в ВСК

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ответственность владельца автобуса, который накануне попал в ДТП в Ярославской области, застрахована в компании ВСК, следует из базы данных Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

Страхователем выступает "Ярославское автотранспортное предприятие". Договор действует с 14 января 2019 года по 13 января 2020 года.

Накануне днем в Ярославской области около деревни Заячий Холм столкнулись грузовик и автобус "ПАЗ". Погибли восемь человек, среди которых оба водителя. 29 человек пострадали. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи возбудили еще одно уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".