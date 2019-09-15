В Афганистане заявили о ликвидации 35 талибов и двух "теневых губернаторов"

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Афганские вооруженные силы ликвидировали не менее 35 боевиков радикального движения "Талибан" и двоих "теневых губернаторов", сообщили МВД и минобороны страны.

В пятницу со ссылкой на телеканал Tolo News и полицию сообщалось, что афганские военные отбили уезд Анар-Дара, расположенный в провинции Фарах на западе Афганистана, который до этого захватили боевики радикального движения "Талибан". Талибы удерживали его под своим контролем в течение десяти дней.

"В ходе совместной операции национальных сил обороны и безопасности Афганистана при поддержке ВВС было убито 35 террористов-талибов в уезде Анар-Дара в (провинции – Прим. ред.) Фарах", - говорится в заявлении, размещенном на сайте афганского МВД.

Также власти отметили, что в ходе атаки был ликвидирован "теневой губернатор" уезда Анар-Дара Сайед Азим (Sayed Azim). При этом министерство обороны Афганистана в Twitter добавило, что в воскресенье "в результате авиаудара в уезде Дара-и-Суф в провинции Саманган" были уничтожены "теневой губернатор" талибов в этой провинции по имени Мавлави Нуруддин (Mawlawi Nooruddin) и четверо "других террористов".

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.