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РИА Новости

В Афганистане заявили о ликвидации 35 талибов и двух "теневых губернаторов"

14:44 15.09.2019
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© AP Photo / Shah Mara Сотрудники вооружённых сил Афганистана
Сотрудники вооружённых сил Афганистана
© AP Photo / Shah Mara
Сотрудники вооружённых сил Афганистана. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Афганские вооруженные силы ликвидировали не менее 35 боевиков радикального движения "Талибан" и двоих "теневых губернаторов", сообщили МВД и минобороны страны.
В пятницу со ссылкой на телеканал Tolo News и полицию сообщалось, что афганские военные отбили уезд Анар-Дара, расположенный в провинции Фарах на западе Афганистана, который до этого захватили боевики радикального движения "Талибан". Талибы удерживали его под своим контролем в течение десяти дней.
"В ходе совместной операции национальных сил обороны и безопасности Афганистана при поддержке ВВС было убито 35 террористов-талибов в уезде Анар-Дара в (провинции – Прим. ред.) Фарах", - говорится в заявлении, размещенном на сайте афганского МВД.
Также власти отметили, что в ходе атаки был ликвидирован "теневой губернатор" уезда Анар-Дара Сайед Азим (Sayed Azim). При этом министерство обороны Афганистана в Twitter добавило, что в воскресенье "в результате авиаудара в уезде Дара-и-Суф в провинции Саманган" были уничтожены "теневой губернатор" талибов в этой провинции по имени Мавлави Нуруддин (Mawlawi Nooruddin) и четверо "других террористов".
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