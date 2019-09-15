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РИА Новости

Пьяная китаянка покусала стюардессу на борту самолета, пишут СМИ

14:39 15.09.2019 (обновлено: 23:11 15.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет
Самолет
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Самолет. Архивное фото
ПЕКИН, 15 сен — РИА Новости. Пьяная гражданка Китая устроила скандал и покусала одну из бортпроводниц на борту самолета Афины — Пекин, пишут местные СМИ.
По данным газеты Beijing News, инцидент произошел 11 сентября на борту самолета, совершавшего рейс из Афин в Пекин. Одна из пассажирок, которая оказалась гражданкой Китая, во время полета употребляла алкоголь, начала скандалить с другими пассажирами и покусала одну из бортпроводниц, которая пыталась вмешаться в скандал.
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После приземления самолета в международном аэропорту Пекина полиция задержала женщину за административное правонарушение. Сейчас нарушительница находится под арестом.
В апреле 2018 года самолет авиакомпании Air China совершил экстренную посадку в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань из соображений безопасности после того, как один из пассажиров взял в заложники бортпроводницу.
В январе 2015 года 25 пассажиров авиакомпании China Eastern Airlines были задержаны сотрудниками полиции в городе Куньмин из-за того, что они открыли несколько аварийных выходов после споров с членами экипажа из-за задержки рейса. В декабре 2014 года самолет авиакомпании AirAsia, совершавший рейс в Нанкин, был вынужден вернуться в аэропорт Бангкока после того, как пара китайских туристов устроила скандал на борту. Женщина выплеснула кипяток в лицо стюардессе, а мужчина кричал, что взорвет самолет.
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В феврале 2016 года пять ведущих китайских авиакомпаний подписали соглашение, которое предполагает обмен информацией о пассажирах — нарушителях дисциплины и ее дальнейшую передачу в соответствующие государственные департаменты.
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