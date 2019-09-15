Пьяная китаянка покусала стюардессу на борту самолета, пишут СМИ

ПЕКИН, 15 сен — РИА Новости. Пьяная гражданка Китая устроила скандал и покусала одну из бортпроводниц на борту самолета Афины — Пекин, пишут местные СМИ.

По данным газеты Beijing News , инцидент произошел 11 сентября на борту самолета, совершавшего рейс из Афин в Пекин. Одна из пассажирок, которая оказалась гражданкой Китая, во время полета употребляла алкоголь, начала скандалить с другими пассажирами и покусала одну из бортпроводниц, которая пыталась вмешаться в скандал.

После приземления самолета в международном аэропорту Пекина полиция задержала женщину за административное правонарушение. Сейчас нарушительница находится под арестом.

В апреле 2018 года самолет авиакомпании Air China совершил экстренную посадку в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань из соображений безопасности после того, как один из пассажиров взял в заложники бортпроводницу.

В январе 2015 года 25 пассажиров авиакомпании China Eastern Airlines были задержаны сотрудниками полиции в городе Куньмин из-за того, что они открыли несколько аварийных выходов после споров с членами экипажа из-за задержки рейса. В декабре 2014 года самолет авиакомпании AirAsia, совершавший рейс в Нанкин, был вынужден вернуться в аэропорт Бангкока после того, как пара китайских туристов устроила скандал на борту. Женщина выплеснула кипяток в лицо стюардессе, а мужчина кричал, что взорвет самолет.