Европа согласилась внести $15 миллиардов в механизм INSTEX, заявили в Иране

ТЕГЕРАН, 15 сен - РИА Новости. Европа согласилась внести 15 миллиардов долларов в фонд механизма Instex, созданного для торговли с Ираном в обход санкций США, от чего зависел возврат Тегерана к реализации ядерной сделки, сообщил глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтеба Зуннур.

Франция ранее выступила как представитель от Европы с собственными инициативами по поддержанию сделки с Ираном по его ядерной программе. По данным источников, президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента США Дональда Трампа рассмотреть шаги, которые позволят Ирану увеличить экспорт нефти. Идея, по данным СМИ, заключается в том, чтобы позволить Ирану продавать не менее 700 тысяч баррелей нефти в день. Второй пункт этого плана - предоставление кредита в размере около 15 миллиардов долларов для Ирана, чтобы страна смогла использовать твердую валюту в обход санкций США.