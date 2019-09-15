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РИА Новости

Европа согласилась внести $15 миллиардов в механизм INSTEX, заявили в Иране

14:32 15.09.2019
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 15 сен - РИА Новости. Европа согласилась внести 15 миллиардов долларов в фонд механизма Instex, созданного для торговли с Ираном в обход санкций США, от чего зависел возврат Тегерана к реализации ядерной сделки, сообщил глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтеба Зуннур.
"Европейцы согласились внести в фонд Instex 15 миллиардов долларов тремя частями", - цитирует агентство Tasnim депутата иранского парламента.
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Франция ранее выступила как представитель от Европы с собственными инициативами по поддержанию сделки с Ираном по его ядерной программе. По данным источников, президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента США Дональда Трампа рассмотреть шаги, которые позволят Ирану увеличить экспорт нефти. Идея, по данным СМИ, заключается в том, чтобы позволить Ирану продавать не менее 700 тысяч баррелей нефти в день. Второй пункт этого плана - предоставление кредита в размере около 15 миллиардов долларов для Ирана, чтобы страна смогла использовать твердую валюту в обход санкций США.
Информацию о кредите в 15 миллиардов долларов позже подтвердил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, отметивший, что возврат к реализации Тегераном ядерной сделки зависит от предоставления этой суммы.
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