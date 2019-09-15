В Красноярске заявили об отсутствии угрозы обрушения поврежденного дома

Ранее сообщалось, что в негазифицированном десятиэтажном доме на улице Аральская в Красноярске произошел хлопок, рядом с местом происшествия ощущается запах бензина. Спасатели направили комплекс "Стрела" для обследования повреждений дома. В МЧС отметили, что произошла деформация стены между мусоропроводом и лестничной площадкой. Есть небольшие повреждения в одном из подъездов – вылетели стекла, частично пострадали стекла балконов. Точные причины хлопка выясняются. Эвакуированы 37 человек, в том числе трое детей.