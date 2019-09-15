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РИА Новости

В Красноярске заявили об отсутствии угрозы обрушения поврежденного дома

14:29 15.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудники МЧС РФ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 сен - РИА Новости. Угроза обрушения десятиэтажного дома в Красноярске, незначительно поврежденного хлопком, отсутствует, сообщили РИА Новости в мэрии города.
Ранее сообщалось, что в негазифицированном десятиэтажном доме на улице Аральская в Красноярске произошел хлопок, рядом с местом происшествия ощущается запах бензина. Спасатели направили комплекс "Стрела" для обследования повреждений дома. В МЧС отметили, что произошла деформация стены между мусоропроводом и лестничной площадкой. Есть небольшие повреждения в одном из подъездов – вылетели стекла, частично пострадали стекла балконов. Точные причины хлопка выясняются. Эвакуированы 37 человек, в том числе трое детей.
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"От расселения жильцы отказались. Тепловой контур здания не поврежден. Угрозы обрушения нет. В данный момент на месте происшествия уже вставляют окна", - сказал собеседник агентства.
К месту происшествия направлен автобус для размещения эвакуированных. На фотографиях, распространенных МЧС, видно, что люди стоят на улице во дворе, место происшествия оцеплено. Машины пострадали незначительно.
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МЧС РФКрасноярскПроисшествия
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