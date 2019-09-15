В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры

По версии следствия, семилетняя девочка капризничала и мешала старшей сестре делать уроки. Тогда девушка решила успокоить ее и отвела в баню. Там она засунула голову сестры в таз с водой и удерживала некоторое время. Ребенок захлебнулся и умер.