В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры. Об этом говорится в сообщении на сайте республиканского управления СКР.
По версии следствия, семилетняя девочка капризничала и мешала старшей сестре делать уроки. Тогда девушка решила успокоить ее и отвела в баню. Там она засунула голову сестры в таз с водой и удерживала некоторое время. Ребенок захлебнулся и умер.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Девушка задержана.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах Башкирии, подозреваемая ранее не привлекалась к ответственности не состояла на профилактическом учете в полиции.
"Семья была обычной", — добавил собеседник агентства.
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