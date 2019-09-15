Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-15T16:29Z
https://ria.ru/20190915/1558705585.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155772/06/1557720635_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_8235cade705e1d27850c5070674d8945.jpg
РИА Новости

В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры

14:37 15.09.2019 (обновлено: 16:29 15.09.2019)
14360
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры. Об этом говорится в сообщении на сайте республиканского управления СКР.
По версии следствия, семилетняя девочка капризничала и мешала старшей сестре делать уроки. Тогда девушка решила успокоить ее и отвела в баню. Там она засунула голову сестры в таз с водой и удерживала некоторое время. Ребенок захлебнулся и умер.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Девушка задержана.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах Башкирии, подозреваемая ранее не привлекалась к ответственности не состояла на профилактическом учете в полиции.
"Семья была обычной", — добавил собеседник агентства.
Врачи во время операции
15 апреля, 16:51РИА Новости
В США четырехлетний мальчик убил шестилетнюю сестру
3713668925
Обсудить 1
Республика БашкортостанСалаватРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине на оскверненном памятнике оставили "послание" Зеленскому
Актриса Анастасия Заворотнюк
СМИ: супруг и мать Заворотнюк приехали в больницу
Сериал Моя прекрасная няня
Врач объяснил сообщения об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии
Лента
новостей
Военнослужащие во время учений по высадке десанта соединений Черноморского флота под Феодосией
В России стартуют стратегические военные учения "Центр-2019"
Актер Станислав Садальский
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Бассейн
В Москве ребенку засосало руку в бассейне, сообщили СМИ
Нови-Сад во время бомбардировки
В России оценили слова посла США о бомбардировках Сербии
Флаг США на военной базе в Польше
Пушков предупредил об угрозе новой войны в мире
Владимир Жириновский
Жириновский рассказал о "достойном конце Украины"
Рабочий
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга
В Хабаровском крае полицейский спас мужчину, на которого напали в ТЦ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
05:46На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
05:42В Красноярске завели уголовное дело после убившего 8 человек пожара
05:40Инцидент с Boeing в Краснодаре возник по вине пилотов, сообщает прокуратура
05:28Пожаров в красноярской тайге не осталось
05:24Экологи ВВО собрали более 200 тонн металлолома в Охотском море
05:22В Перу приготовили самый большой в мире салат из артишоков
05:11В Сирии пункт пропуска "Суран" теперь работает в обоих направлениях
05:08Убивший 8 человек пожар в Красноярске начался из-за замыкания проводки
04:52Ким Чен Ын предложил Трампу встретиться в Пхеньяне, пишут СМИ
04:36Кардиолог назвал опасные позы для сна
04:09Глава Nissan Саикава ушел в отставку, его замена будет в октябре
04:07Прокуратура нашла нарушения при вылове китов коренными жителями на Чукотке
03:53Стало известно, какую услугу россияне все чаще ищут на "Авито"
03:44Оперативники пресекли деятельность осужденного, призывавшего к терроризму
03:39Создатели финпирамид все чаще обещают россиянам прибыль с реального бизнеса
03:32NI рассказал о "сумасшедшем плане НАТО" потопить российские подлодки
03:31Эксперт рассказал, сколько времени россиянки проводят в декретном отпуске
03:31Оплата товаров по QR-коду в интернете стала доступна для россиян
03:27"Росатом" предложит комплекс мер по развитию водородной энергетики в России
Лента новостейМолния