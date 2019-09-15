В Египте ликвидировали террористов, планировавших нападения на военных

ДАМАСК, 15 сен – РИА Новости. МВД Египта сообщило в воскресенье о ликвидации террористической ячейки на севере Синайского полуострова, в ходе операции ранены трое полицейских, передает телеканал МВД Египта сообщило в воскресенье о ликвидации террористической ячейки на севере Синайского полуострова, в ходе операции ранены трое полицейских, передает телеканал Extra news.

Согласно цитируемому каналом заявлению МВД, управление национальной безопасности получило информацию, что несколько членов террористической группировки в районе Джельбана на севере Синая "планируют серию нападений на вооруженные силы и полицию".

"За членами террористической ячейки было установлено наблюдение, когда они передвигались на автомобиле, будучи готовыми к осуществлению терактов. Когда боевики почувствовали, что окружены, то открыли интенсивный огонь по военным, им был дан ответ", - говорится в заявлении МВД.

Согласно заявлению, в ходе перестрелки были ликвидированы все члены группировки, а также пострадали трое полицейских.