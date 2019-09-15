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РИА Новости

В Египте ликвидировали террористов, планировавших нападения на военных

14:19 15.09.2019
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© AP Photo / Eman HelalПолиция Египта
Полиция Египта
© AP Photo / Eman Helal
Полиция Египта. Архивное фото
ДАМАСК, 15 сен – РИА Новости. МВД Египта сообщило в воскресенье о ликвидации террористической ячейки на севере Синайского полуострова, в ходе операции ранены трое полицейских, передает телеканал Extra news.
Согласно цитируемому каналом заявлению МВД, управление национальной безопасности получило информацию, что несколько членов террористической группировки в районе Джельбана на севере Синая "планируют серию нападений на вооруженные силы и полицию".
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"За членами террористической ячейки было установлено наблюдение, когда они передвигались на автомобиле, будучи готовыми к осуществлению терактов. Когда боевики почувствовали, что окружены, то открыли интенсивный огонь по военным, им был дан ответ", - говорится в заявлении МВД.
Согласно заявлению, в ходе перестрелки были ликвидированы все члены группировки, а также пострадали трое полицейских.
Синайский полуостров остается одним из самых напряженных регионов в Египте. Орудующие здесь экстремисты периодически совершают нападения на военных и полицейских. На Синае уже больше года проводится масштабная антитеррористическая операция. За это время уничтожены и задержаны сотни экстремистов.
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