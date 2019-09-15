В Кемерово двое детей пострадали при возгорании телевизора

"Пожар в частном доме. Загорелся телевизор. Двое детей (пострадали – ред.), одному три года, другому – меньше года. Они оба госпитализированы в ожоговый центр. У одного средней степени тяжести (состояние – ред.), который трех лет, а которому года нет – он в тяжелом состоянии", – рассказал Дужик.