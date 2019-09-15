Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-15T14:21Z
https://ria.ru/20190915/1558705433.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155772/06/1557720635_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_8235cade705e1d27850c5070674d8945.jpg
РИА Новости

В Кемерово двое детей пострадали при возгорании телевизора

14:18 15.09.2019 (обновлено: 14:21 15.09.2019)
518
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 15 сен – РИА Новости. Двое малолетних детей пострадали при пожаре в частном доме в Кемерово из-за возгорания телевизора, они госпитализированы в ожоговый центр, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Центра медицины катастроф Кемеровской области Антон Дужик.
"Пожар в частном доме. Загорелся телевизор. Двое детей (пострадали – ред.), одному три года, другому – меньше года. Они оба госпитализированы в ожоговый центр. У одного средней степени тяжести (состояние – ред.), который трех лет, а которому года нет – он в тяжелом состоянии", – рассказал Дужик.
В Красноярске автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух детей
14 сентября, 16:48РИА Новости
В Красноярске автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух детей
В МЧС по Кемеровской области уточнили, что пожар был ликвидирован до прибытия сил пожарной охраны.
002800
Обсудить 0
МЧС РФКемеровоПроисшествия
Рекомендуем
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине на оскверненном памятнике оставили "послание" Зеленскому
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв на открытии сквера Парк ангелов, построенного в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
В Кемерово на месте сгоревшей "Зимней вишни" открыли "Парк ангелов"
Актер Станислав Садальский
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Лента
новостей
Сотрудники МЧС РФ
В Красноярске заявили об отсутствии угрозы обрушения поврежденного дома
Снос здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
У "Парка ангелов" в Кемерово построили новый ТЦ вместо "Зимней вишни"
Взрыв газа в жилом доме на улице Аральская в Красноярске. 15 сентября 2019
При хлопке в красноярской десятиэтажке пять машин получили повреждения
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры
Бассейн
В Москве ребенку засосало руку в бассейне, сообщили СМИ
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
В Казахстане легковушка наехала на группу детей на обочине
Добыча нефти
Мировые цены на нефть выросли на 12%
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга
Сотрудник МЧС России
Для обследования повреждений дома в Красноярске направили комплекс "Стрела"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
05:46На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
05:42В Красноярске завели уголовное дело после убившего 8 человек пожара
05:40Инцидент с Boeing в Краснодаре возник по вине пилотов, сообщает прокуратура
05:28Пожаров в красноярской тайге не осталось
05:24Экологи ВВО собрали более 200 тонн металлолома в Охотском море
05:22В Перу приготовили самый большой в мире салат из артишоков
05:11В Сирии пункт пропуска "Суран" теперь работает в обоих направлениях
05:08Убивший 8 человек пожар в Красноярске начался из-за замыкания проводки
04:52Ким Чен Ын предложил Трампу встретиться в Пхеньяне, пишут СМИ
04:36Кардиолог назвал опасные позы для сна
04:09Глава Nissan Саикава ушел в отставку, его замена будет в октябре
04:07Прокуратура нашла нарушения при вылове китов коренными жителями на Чукотке
03:53Стало известно, какую услугу россияне все чаще ищут на "Авито"
03:44Оперативники пресекли деятельность осужденного, призывавшего к терроризму
03:39Создатели финпирамид все чаще обещают россиянам прибыль с реального бизнеса
03:32NI рассказал о "сумасшедшем плане НАТО" потопить российские подлодки
03:31Эксперт рассказал, сколько времени россиянки проводят в декретном отпуске
03:31Оплата товаров по QR-коду в интернете стала доступна для россиян
03:27"Росатом" предложит комплекс мер по развитию водородной энергетики в России
Лента новостейМолния