В Кемерово двое детей пострадали при возгорании телевизора

КЕМЕРОВО, 15 сен – РИА Новости. Двое малолетних детей пострадали при пожаре в частном доме в Кемерово из-за возгорания телевизора, они госпитализированы в ожоговый центр, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Центра медицины катастроф Кемеровской области Антон Дужик.
"Пожар в частном доме. Загорелся телевизор. Двое детей (пострадали – ред.), одному три года, другому – меньше года. Они оба госпитализированы в ожоговый центр. У одного средней степени тяжести (состояние – ред.), который трех лет, а которому года нет – он в тяжелом состоянии", – рассказал Дужик.
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В МЧС по Кемеровской области уточнили, что пожар был ликвидирован до прибытия сил пожарной охраны.