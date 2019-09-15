ЛНР призвала ОБСЕ установить наблюдение за подконтрольной Киеву территорией

ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики призвала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ активизировать наблюдение на территории Донбасса, подконтрольной украинским силовикам, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что зафиксировала присутствие украинской техники и военных на участке разведения сил и средств у Золотого, а также бронетехнику ВС Украины в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе.
"Призываем представителей Миссии ОБСЕ активизировать наблюдение... с целью выявления вооружения и предотвращения его применения", - заявил Филипоненко.
Он заявил, что украинские силовики используют перемирие для наращивания военного потенциала и дооборудования позиций в Донбассе.
"Мы не исключаем, что данное вооружение будет использовано для ведения провокационных обстрелов территории нашей республики в преддверии очередного заседания контактной группы в Минске 18 сентября", - пояснил офицер пресс-службы оборонного ведомства республики.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru