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РИА Новости

ЛНР призвала ОБСЕ установить наблюдение за подконтрольной Киеву территорией

14:14 15.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставители МЧС Украины и ОБСЕ осматривают состояние КПП "Станица Луганская" и прилегающих территорий
Представители МЧС Украины и ОБСЕ осматривают состояние КПП Станица Луганская и прилегающих территорий
© РИА Новости / Стрингер
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Представители МЧС Украины и ОБСЕ осматривают состояние КПП "Станица Луганская" и прилегающих территорий. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики призвала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ активизировать наблюдение на территории Донбасса, подконтрольной украинским силовикам, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что зафиксировала присутствие украинской техники и военных на участке разведения сил и средств у Золотого, а также бронетехнику ВС Украины в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе.
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"Призываем представителей Миссии ОБСЕ активизировать наблюдение... с целью выявления вооружения и предотвращения его применения", - заявил Филипоненко.
Он заявил, что украинские силовики используют перемирие для наращивания военного потенциала и дооборудования позиций в Донбассе.
"Мы не исключаем, что данное вооружение будет использовано для ведения провокационных обстрелов территории нашей республики в преддверии очередного заседания контактной группы в Минске 18 сентября", - пояснил офицер пресс-службы оборонного ведомства республики.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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