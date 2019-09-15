Папа Римский приветствовал освобождение заключенных Россией и Украиной

Папа Римский Франциск во время встречи с журналистами в аудиториуме Павла VI в Ватикане

ВАТИКАН, 15 сен – РИА Новости. Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди приветствовал взаимное освобождение заключенных Россией и Украиной и заверил, что продолжает молиться за мир в Донбассе.

"На прошлой неделе произошел долгожданный обмен пленными между Россией и Украиной. Меня радует весть об освобожденных людях, которые смогли обнять своих родных, и я продолжаю молить за скорее завершение конфликта и за устойчивый мир на востоке Украины", - заявил он на площади Святого Петра.