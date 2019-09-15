Папа Римский приветствовал освобождение заключенных Россией и Украиной

ВАТИКАН, 15 сен – РИА Новости. Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди приветствовал взаимное освобождение заключенных Россией и Украиной и заверил, что продолжает молиться за мир в Донбассе.
"На прошлой неделе произошел долгожданный обмен пленными между Россией и Украиной. Меня радует весть об освобожденных людях, которые смогли обнять своих родных, и я продолжаю молить за скорее завершение конфликта и за устойчивый мир на востоке Украины", - заявил он на площади Святого Петра.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.