В Казахстане легковушка наехала на группу детей на обочине

АЛМА-АТА, 15 сен - РИА Новости. В городе Хромтау Актюбинской области на западе Казахстана легковой автомобиль въехал в толпу людей, с травмами в больницу доставлены девять детей, сообщила пресс-служба департамента полиции региона.

По данным полиции, автомобиль "ВАЗ 21140" наехал на группу несовершеннолетних детей утром в субботу.

"Двадцатилетний водитель автомашины "ВАЗ 21140", выезжая с парковки на проезжую часть дороги, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на часть группы несовершеннолетних детей, учащихся "Хромтауского горнотехнического колледжа", которые двигались по обочине дороги", - говорится в сообщении пресс-службы.

В результате ДТП восемь учащихся колледжа и ученик нулевого класса средней школы доставлены в центральную районную больницу города Хромтау, где трое из них госпитализированы, остальные после оказания медицинской помощи отпущены домой.