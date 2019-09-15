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РИА Новости

В Казахстане легковушка наехала на группу детей на обочине

14:07 15.09.2019
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© Sputnik / Анатолий Устиненко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Анатолий Устиненко
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Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 15 сен - РИА Новости. В городе Хромтау Актюбинской области на западе Казахстана легковой автомобиль въехал в толпу людей, с травмами в больницу доставлены девять детей, сообщила пресс-служба департамента полиции региона.
По данным полиции, автомобиль "ВАЗ 21140" наехал на группу несовершеннолетних детей утром в субботу.
"Двадцатилетний водитель автомашины "ВАЗ 21140", выезжая с парковки на проезжую часть дороги, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на часть группы несовершеннолетних детей, учащихся "Хромтауского горнотехнического колледжа", которые двигались по обочине дороги", - говорится в сообщении пресс-службы.
В результате ДТП восемь учащихся колледжа и ученик нулевого класса средней школы доставлены в центральную районную больницу города Хромтау, где трое из них госпитализированы, остальные после оказания медицинской помощи отпущены домой.
По данному факту начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".
Девушка, пострадавшая в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
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