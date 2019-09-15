Заворотнюк впала в глубокую кому, утверждают СМИ

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Актриса Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому, Актриса Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

В августе в СМИ появились сообщения о серьезном заболевании артистки. По словам продюсера Андрея Разина, у нее диагностировали рак мозга (глиобластому).

Позже появилась информация о том, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому в одной из столичных клиник, затем подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По словам сотрудника Центра радиохирургии НИИ им. Н. В. Склифосовского, нейрохирурга Вячеслава Рака, основная сложность глиобластомы заключается в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, что не позволяет четко ограничить ее размеры.