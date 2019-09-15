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РИА Новости
Культура

Заворотнюк впала в глубокую кому, утверждают СМИ

14:03 15.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Анастасия Заворотнюк. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Актриса Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.
В августе в СМИ появились сообщения о серьезном заболевании артистки. По словам продюсера Андрея Разина, у нее диагностировали рак мозга (глиобластому).
Позже появилась информация о том, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому в одной из столичных клиник, затем подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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По словам сотрудника Центра радиохирургии НИИ им. Н. В. Склифосовского, нейрохирурга Вячеслава Рака, основная сложность глиобластомы заключается в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, что не позволяет четко ограничить ее размеры.
При этом ни сама актриса, ни ее представители не подтвердили информацию о болезни. Директор Заворотнюк Стас Христов анонсировал ее выступление на одном из федеральных телеканалов, где она расскажет о своем самочувствии, но не уточнил, когда оно состоится.
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