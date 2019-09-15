Франция осудила атаки на саудовские нефтеперерабатывающие заводы

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Франция решительно осуждает атаки на саудовские НПЗ и выражает свою солидарность с Саудовской Аравией, следует из заявления МИД республики.
Ранее сообщалось, что иракские власти опровергли утверждения ряда СМИ, что территория страны использовалась для запуска беспилотников, атаковавших нефтяные объекты в Саудовской Аравии в ночь на субботу.
"Франция решительно осуждает атаки, осуществленные вчера против нефтяных объектов Абкайка и Хурайса. Она выражает свою полную солидарность с Саудовской Аравией", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Во французском МИД подчеркнули, что подобные действия могут лишь "усугубить напряженность и риски конфликта в регионе", поэтому они "непременно должны прекратиться".
14 сентября, 23:10РИА НовостиСША обвинили Иран в атаках на Саудовскую Аравию
Пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке Саудовской Аравии и НПЗ Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов. При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств того, что атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран.
В Йемене с августа 2014 года продолжается военное противостояние между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и шиитскими мятежниками. С марта 2015 года в военные действия на стороне Хади вступили ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравией. С этого момента хуситы стали наносить удары на территории королевства в ответ на бомбежки их объектов на территории Йемена.