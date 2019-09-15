Эксперт рассказал, сколько продержится экспорт саудовской нефти без добычи

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Саудовская Аравия, прервавшая около половины добычи свой нефти из-за атак беспилотников на объекты Saudi Aramco, вероятно, в течение нескольких дней или даже недель сможет удержать экспорт на нормальном уровне за счет товарных запасов, прокомментировал РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Госнефтекомпания королевства Saudi Aramco в субботу сообщила , что атаки беспилотников на ее НПЗ привели к приостановке добычи 5,7 миллиона баррелей нефти в сутки. Работы по ее восстановлению уже ведутся, однако сроки завершения не называются. Из этого следует, что из мировой добычи нефти на неопределенный срок выпало около шести процентов от общего объема.

"В течение нескольких дней или даже недель Саудовская Аравия, вероятно, сможет поддерживать экспорт на нормальном уровне за счет товарных запасов, однако их точный объем на текущий момент неизвестен", — сказал эксперт.

По мнению Маринченко, Эр-Рияд попытается восстановить добычу нефти в максимально возможные сроки, чтобы не допустить срыва IPO Saudi Aramco и продемонстрировать эффективность в разрешении форс-мажорных ситуаций.

При этом проблематичность ситуации заключается еще и в том, что именно Саудовская Аравия обладает крупнейшими в мире свободными производственными мощностями. Вне королевства этот показатель в мире не превышает 2-2,5 миллиона баррелей в день, подчеркивает эксперт.

"Причем значительная часть этого объема приходится на Иран, который вряд ли теперь сможет рассчитывать на снятие американского эмбарго, госсекретарь (США Майк. — Прим. ред.) Помпео обвинил в атаке Иран", — сообщил Маринченко.