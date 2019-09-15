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РИА Новости

Эксперт рассказал, сколько продержится экспорт саудовской нефти без добычи

13:42 15.09.2019 (обновлено: 22:46 15.09.2019)
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© REUTERS / HAMAD I MOHAMMEDДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Саудовская Аравия, прервавшая около половины добычи свой нефти из-за атак беспилотников на объекты Saudi Aramco, вероятно, в течение нескольких дней или даже недель сможет удержать экспорт на нормальном уровне за счет товарных запасов, прокомментировал РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Госнефтекомпания королевства Saudi Aramco в субботу сообщила, что атаки беспилотников на ее НПЗ привели к приостановке добычи 5,7 миллиона баррелей нефти в сутки. Работы по ее восстановлению уже ведутся, однако сроки завершения не называются. Из этого следует, что из мировой добычи нефти на неопределенный срок выпало около шести процентов от общего объема.
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"В течение нескольких дней или даже недель Саудовская Аравия, вероятно, сможет поддерживать экспорт на нормальном уровне за счет товарных запасов, однако их точный объем на текущий момент неизвестен", — сказал эксперт.

По мнению Маринченко, Эр-Рияд попытается восстановить добычу нефти в максимально возможные сроки, чтобы не допустить срыва IPO Saudi Aramco и продемонстрировать эффективность в разрешении форс-мажорных ситуаций.
При этом проблематичность ситуации заключается еще и в том, что именно Саудовская Аравия обладает крупнейшими в мире свободными производственными мощностями. Вне королевства этот показатель в мире не превышает 2-2,5 миллиона баррелей в день, подчеркивает эксперт.
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"Причем значительная часть этого объема приходится на Иран, который вряд ли теперь сможет рассчитывать на снятие американского эмбарго, госсекретарь (США Майк. — Прим. ред.) Помпео обвинил в атаке Иран", — сообщил Маринченко.
"Цены на нефть после открытия площадок в Азии начнут расти, масштабы роста будут зависеть от доступной на этот момент информации. Вне зависимости от того, как быстро удастся справиться с последствиями инцидента, в ценах на какое-то время может появиться "геополитическая премия", — заключил эксперт.
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