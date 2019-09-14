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РИА Новости

На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников

08:44 14.09.2019 (обновлено: 17:00 14.09.2019)
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© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
ДАМАСК, 14 сен — РИА Новости. На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
Пожары возникли на принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятиях в районах Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда.
"В 04:00 субботы службы промышленной безопасности компании Aramco приступили к тушению пожаров на НПЗ компании в районах Абкайк и Хурайс, возникших после ударов БПЛА", — цитирует агентство SPA официального представителя МВД страны.
Он сообщил, что пожары локализованы, начато расследование инцидента.
Кто именно стоит за атакой, не сообщается. Регулярные атаки с помощью БПЛА против объектов в Саудовской Аравии осуществляют йеменские повстанцы-хуситы.
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В августе хуситы предприняли атаку с беспилотников на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в районе Шейба в Саудовской Аравии, что привело к возгоранию газового предприятия на территории месторождения. В ответ арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов на севере Йемена.
В Йемене с августа 2014 года продолжается военное противостояние между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и шиитскими мятежниками. С марта 2015 года в военные действия на стороне Хади вступил ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравией. С этого момента хуситы стали наносить удары на территории королевства в ответ на бомбежки их объектов на территории Йемена.
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