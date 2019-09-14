На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников

ДАМАСК, 14 сен — РИА Новости. На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.

Пожары возникли на принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятиях в районах Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда.

"В 04:00 субботы службы промышленной безопасности компании Aramco приступили к тушению пожаров на НПЗ компании в районах Абкайк и Хурайс, возникших после ударов БПЛА", — цитирует агентство SPA официального представителя МВД страны.

Он сообщил, что пожары локализованы, начато расследование инцидента.

Кто именно стоит за атакой, не сообщается. Регулярные атаки с помощью БПЛА против объектов в Саудовской Аравии осуществляют йеменские повстанцы-хуситы.

В августе хуситы предприняли атаку с беспилотников на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в районе Шейба в Саудовской Аравии, что привело к возгоранию газового предприятия на территории месторождения. В ответ арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов на севере Йемена.