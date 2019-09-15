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РИА Новости

При хлопке в красноярской десятиэтажке пять машин получили повреждения

13:38 15.09.2019 (обновлено: 14:34 15.09.2019)
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© Фото : ГУМЧС России по Красноярской областиВзрыв газа в жилом доме на улице Аральская в Красноярске. 15 сентября 2019
Взрыв газа в жилом доме на улице Аральская в Красноярске. 15 сентября 2019
© Фото : ГУМЧС России по Красноярской области
Взрыв газа в жилом доме на улице Аральская в Красноярске. 15 сентября 2019
КРАСНОЯРСК, 15 сен - РИА Новости. Пять машин пострадали при хлопке в жилом доме в Красноярске, сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.
Ранее сообщалось, что в негазифицированном десятиэтажном доме на улице Аральская в Красноярске произошел хлопок. При этом рядом с местом происшествия ощущается запах бензина. Точные причины хлопка выясняются. Эвакуировано 37 человек, в том числе трое детей.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Вчера, 10:20РИА Новости
В МЧС уточнили причину пожара в многоэтажном доме в Ангарске
"По уточненной информации, пострадало пять автомобилей около дома", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что произошла деформация стены между мусоропроводом и лестничной площадкой. Есть небольшие повреждения в одном из подъездов – вылетели стекла, частично пострадали стекла балконов.
В МЧС сообщили, что к месту происшествия направлен автобус для размещения эвакуированных. Эвакуация продолжается из соседних подъездов. На фотографиях, распространенных МЧС, видно, что люди стоят на улице во дворе, место происшествия оцеплено. Машины пострадали незначительно.
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КрасноярскПроисшествия
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