При хлопке в красноярской десятиэтажке пять машин получили повреждения

Взрыв газа в жилом доме на улице Аральская в Красноярске. 15 сентября 2019

Взрыв газа в жилом доме на улице Аральская в Красноярске. 15 сентября 2019

© Фото : ГУМЧС России по Красноярской области Взрыв газа в жилом доме на улице Аральская в Красноярске. 15 сентября 2019

КРАСНОЯРСК, 15 сен - РИА Новости. Пять машин пострадали при хлопке в жилом доме в Красноярске, сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.

Ранее сообщалось, что в негазифицированном десятиэтажном доме на улице Аральская в Красноярске произошел хлопок. При этом рядом с местом происшествия ощущается запах бензина. Точные причины хлопка выясняются. Эвакуировано 37 человек, в том числе трое детей.

"По уточненной информации, пострадало пять автомобилей около дома", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что произошла деформация стены между мусоропроводом и лестничной площадкой. Есть небольшие повреждения в одном из подъездов – вылетели стекла, частично пострадали стекла балконов.