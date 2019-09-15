Москва вошла в число мировых лидеров по качеству школьного образования

Мэр Москвы Сергей Собянин с учениками во время посещения московской школы №1560 "Лидер" в День знаний

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва стала одним из мировых лидеров по качеству школьного образования, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Московское образование сегодня входит в пятерку лидеров мирового образования. В этом году продолжает развиваться предпрофильное образование, стандарт старшей школы", - сообщил мэр в интервью телеканалу "Россия 1".

Собянин также отметил, что больше внимания нужно уделять развитию человеческого капитала, в том числе системе образования.

На официальном портале мэра и правительства российской столицы сообщается, что Москва заняла первое место среди 45 городов мира, участвовавших в Международной олимпиаде мегаполисов, проходившей 1-6 сентября. В ней участвовали команды 45 городов из 32 стран. Соревнования проводились по математике, информатике, физике и химии. Победителями в командном зачете стали сборные из Москвы, Санкт-Петербурга и Шанхая.

Кроме того, сообщается, что москвичи ежегодно участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников. В прошлом году на заключительном этапе учащиеся 228 московских школ завоевали рекордные 946 дипломов.