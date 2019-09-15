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РИА Новости

Москва вошла в число мировых лидеров по качеству школьного образования

13:36 15.09.2019 (обновлено: 13:39 15.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин с учениками во время посещения московской школы №1560 "Лидер" в День знаний
Мэр Москвы Сергей Собянин с учениками во время посещения московской школы №1560 Лидер в День знаний
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва стала одним из мировых лидеров по качеству школьного образования, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Московское образование сегодня входит в пятерку лидеров мирового образования. В этом году продолжает развиваться предпрофильное образование, стандарт старшей школы", - сообщил мэр в интервью телеканалу "Россия 1".
Собянин также отметил, что больше внимания нужно уделять развитию человеческого капитала, в том числе системе образования.
На официальном портале мэра и правительства российской столицы сообщается, что Москва заняла первое место среди 45 городов мира, участвовавших в Международной олимпиаде мегаполисов, проходившей 1-6 сентября. В ней участвовали команды 45 городов из 32 стран. Соревнования проводились по математике, информатике, физике и химии. Победителями в командном зачете стали сборные из Москвы, Санкт-Петербурга и Шанхая.
Марат Хуснуллин
7 сентября, 12:28РИА Недвижимость
В Москве достроили самую большую школу в России
Кроме того, сообщается, что москвичи ежегодно участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников. В прошлом году на заключительном этапе учащиеся 228 московских школ завоевали рекордные 946 дипломов.
Ранее в Москве открылись специализированные IT-классы. Они предназначены для обучения учащихся 10-11 классов и предполагают специализацию по одному из шести наиболее востребованных IT-рынком направлений: робототехника, большие данные, технологии связи, программирование, моделирование и прототипирование, IT-безопасность. В проекте участвуют 35 школ, всего по этим направлениям будут заниматься более 1 тысячи школьников. Конкурс составил три человека на одно место.
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Сергей СобянинМоскваОбразование - Общество
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