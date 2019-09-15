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РИА Новости

Онколог рассказал о перспективах лечения рака головного мозга

13:24 15.09.2019 (обновлено: 13:27 15.09.2019)
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© Depositphotos / vitanovskiРаковые клетки
Раковые клетки
© Depositphotos / vitanovski
Раковые клетки. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Врач-онколог Андрей Пылев в разговоре с телеканалом "Звезда" рассказал, сколько могут прожить пациенты, у которых диагностировали злокачественную опухоль головного мозга.
По его словам, для глиобластомы характерна высокая степень агрессивности, однако даже при неоперабельной опухоли возможны варианты лечения, позволяющие продлить человеку жизнь.
Он добавил, что в этом случае медики чаще всего используют комбинированную терапию.
"Если терапия проводится, то продолжительность жизни составляет два года".
Андрей Пылев
При этом в некоторых случаях пациенты с этим заболеванием проживали пять лет, отметил врач.
Ранее СМИ сообщили о том, что у актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Позже появилась информация, что ее ввели в медикаментозную кому в одной из московских клиник, затем подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Актриса Анастасия Заворотнюк
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По словам сотрудника Центра радиохирургии НИИ им. Н. В. Склифосовского, нейрохирурга Вячеслава Рака, основная сложность глиобластомы заключается в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, что не позволяет четко ограничить ее размеры.
Однако ни сама актриса, ни ее представители не подтвердили информацию о болезни. Директор Заворотнюк анонсировал ее выступление на одном из федеральных телеканалов, где она расскажет о своем здоровье, но не уточнил, когда оно состоится.
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