Онколог рассказал о перспективах лечения рака головного мозга

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Врач-онколог Андрей Пылев в разговоре с телеканалом "Звезда" Врач-онколог Андрей Пылев в разговоре с телеканалом "Звезда" рассказал , сколько могут прожить пациенты, у которых диагностировали злокачественную опухоль головного мозга.

По его словам, для глиобластомы характерна высокая степень агрессивности, однако даже при неоперабельной опухоли возможны варианты лечения, позволяющие продлить человеку жизнь.

Он добавил, что в этом случае медики чаще всего используют комбинированную терапию.

"Если терапия проводится, то продолжительность жизни составляет два года". Андрей Пылев

При этом в некоторых случаях пациенты с этим заболеванием проживали пять лет, отметил врач.

Ранее СМИ сообщили о том, что у актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Позже появилась информация, что ее ввели в медикаментозную кому в одной из московских клиник, затем подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По словам сотрудника Центра радиохирургии НИИ им. Н. В. Склифосовского, нейрохирурга Вячеслава Рака, основная сложность глиобластомы заключается в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, что не позволяет четко ограничить ее размеры.