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РИА Новости
Культура

Группа Kiss перенесла концерт из-за проблем со здоровьем Джина Симмонса

13:23 15.09.2019
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Группа Kiss приняла решение перенести концерт в Солт-Лейк-Сити (штат Юта) из-за того, что Джину Симмонсу нужно пройти медицинскую процедуру, сообщает NME.
Предполагалось, что это будет последний концерт музыкантов в Юте, после чего коллектив в ноябре отправится в Австралию.
Сам Симмонс уточнил в своем твиттере, что перенос концерта связан с состоянием его здоровья: "Прошу прощения у всех фанатов в Солт-Лейк-Сити, мы вернемся и обязательно выступим с шоу, но позже. Дело в том, что мне нужно лететь с Лос-Анджелес, чтобы пройти медицинскую процедуру. Ничего серьезного. Но нужно сделать это прямо сейчас".
Концерт в Солт-Лейк-Сити был частью прощального гастрольного тура группы под названием The Final Tour Ever.
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КультураМузыкаНовости культурыДжин СиммонсЛос-Анджелес
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