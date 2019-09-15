Группа Kiss перенесла концерт из-за проблем со здоровьем Джина Симмонса

Предполагалось, что это будет последний концерт музыкантов в Юте, после чего коллектив в ноябре отправится в Австралию.

Сам Симмонс уточнил в своем твиттере, что перенос концерта связан с состоянием его здоровья: "Прошу прощения у всех фанатов в Солт-Лейк-Сити, мы вернемся и обязательно выступим с шоу, но позже. Дело в том, что мне нужно лететь с Лос-Анджелес, чтобы пройти медицинскую процедуру. Ничего серьезного. Но нужно сделать это прямо сейчас".