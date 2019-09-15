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РИА Новости

Турция заявила об окончании второго этапа поставок компонентов С-400

13:11 15.09.2019 (обновлено: 13:21 15.09.2019)
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© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
АНКАРА, 15 сен – РИА Новости. Поставка компонентов второй батареи российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400 в Турцию завершена, говорится в сообщении турецкого Минобороны в воскресенье.
"Сегодня завершилась поставка на авиабазу Мюртед в провинции Анкара компонентов второй батареи ЗРК С-400, начатая 27 августа", – говорится в сообщении.
Продолжается обучение персонала и установка систем ПВО. Планируется, что к апрелю 2020 года они будут введены в действие.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
4 сентября, 18:11РИА Новости
Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
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Минобороны ТурцииС-400 «Триумф»ТурцияБезопасность
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